وزارة النقل: الهيئة العامة للطرق تنفذ 10 كباري على الرياح البحيري

أكدت وزارة النقل أن الهيئة العامة للطرق والكباري تنفذ حالياً عدد 10 كباري على الرياح البحيري منها 4 كباري سيارات (الخطاطبة – البريجات – أبو الخاوي – كفر بولين ) و6 كباري للمشاة ( الدمشلي – عزبة السد – الصواف – زاوية البحر – أبو خطوة – منشأة مهنا ) بتكلفة إجمالية حوالي 2 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم ان ذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء كباري خرسانية أعلى الرياح البحيري بديلاً للمعديات بعد حادث غرق معدية قرية دمشلي دون طلب من الأهالي ولكن من منطلق المسئولية الأدبية والاجتماعية للدولة تجاه سكان هذه المناطق.

جاء ذلك في إطار توضيح وزارة النقل لحقيقة ما نشر تحت عنوان "صدق أو لا تصدق.. 1,5 مليون جنيه من وزارة النقل تنقذ كوبري مشاة وردان أعلى الرياح البحيري"، والذي تضمن إشارة إلى ضرورة مساهمة وزارة النقل في تنفيذ رامبات للكوبري بمبلغ 1,5 مليون جنيه.

وقالت الوزارة إنه بعد تخطيط الكباري المشار اليها وبناء على طلب أهالي قرى وردان واتريس و كفر ابوالحديد ومحطة وردان وتفتيش وردان والعديد من القرى المجاورة بشمال الجيزة ساهمت وزارة النقل في تنفيذ كوبري مشاة أعلى الرياح البحيرى وخطوط السكة الحديد بمحطة وردان بخط سكة حديد بشتيل / الإتحاد / القبارى بمبلغ 4.5 مليون جنيه والذي يتكلف مبلغ 13.5 مليون جنيه، حيث يتحمل باقي التكلفة كل من وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الجيزة بالإضافة إلى الإعفاء من أى رسوم أو أعمال إشراف على التنفيذ .

ولفتت الوزارة إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الكوبري طبقا للتصميم الأصلي حيث تم تنفيذ منازل الكوبري بسلالم، ولم يتم طلب تنفيذ رامبات للكوبري إلا بعد اكتمال التنفيذ ورغم ذلك وبعد طلب الأهالي تنفيذ رامبات للكوبري تدرس وزارة النقل مع استشاري المشروع إمكانية تنفيذ الرامبات

وفي حالة ثبوت صلاحية الكوبري لزيادة رامبات لن تتأخر الوزارة في اعتماد المبلغ المطلوب للتنفيذ أياً كان هذا المبلغ.

وناشدت وزارة النقل وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية لبيان الحقائق بكل شفافية ومصداقية