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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأجيل محاكمة صيدلانية وممرضة لاتهامهما في وفاة سجدة وإيمان

الطفلتين سجدة وإيمان
الطفلتين سجدة وإيمان

قررت الدائرة ٢٢ بمحكمة جنايات الإسكندرية تأجيل جلسات محاكمة صيدلانيه وعاملة بتهمه قتل طفلتين بعقار خاطئ مما تسبب فى وفاتهما لجلسة الأربعاء 11 يناير لسماع شهود النفى ومرافعات الدفاع فى القضية.

وشهدت منطقة مينا البصل بالإسكندرية حادثًا مأساويًا أصبح حديث المدينة بأكملها، بعدما لقيت طفلتان مصرعهما بعد تلقيهما عقار خافض للحرارة من إحدى الصيدليات بمنطقة مينا البصل، وتدهورت حالتهما الصحية وتم نقلهما للمستشفى بعد حصولهما على العقار، ولكن شاءت الأقدار أن تقتل البراءة ويرحلا إلى بارئهما.

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بداية الواقعة

بدأت الواقعة، عندما شعرت الطفلتان “إيمان” و"سجدة"، بإعياء شديد وارتفاع في درجات الحرارة، وهرعت الأم إلى إحدى الصيدليات القريبة من المنزل، فأعطاهما أحد العاملين بالصيدلية حقنة بها أحد العقاقير لخفض درجة الحرارة، لكن الأم فوجئت بتغيير لونهما وحدوث تشنجات ولفظا أنفاسهما الأخيرة.

النائب العام يأمر بحبس الصيدلانية

وأمر النائب العام بحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.

كان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة، من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده وفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المبلِّغة شهدتْ أنَّ الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، فحاولت البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.

وعلى هذا استجوبت النيابة العامة المتهمين، واتخذت حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة متخصصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تحريات المباحث: الطفلتان كانتا في حالة إعياء شديدة

وأثبتت تحريات المباحث بأن الطفلتين كانتا فى حالة اعياء شديدة فاضطرت الأم الى التوجه لأقرب صيدلية لانقاذ الموقف ونصحتها المسئولة بضرورة تلقى عقار لخفض الحرارة ومنحته للطفلتين دون إجراء اختبار لهما وتسبب فى تدهور حالتهما وتوجهوا للمستشفى بهما ولفظا أنفاسهما الأخيرة.

وقال عم الطفلة إنهما كانا يعانيان من ارتفاع فى درجات الحرارة وقامت الأم بعمل كمدات اولية لخفض الحرارة ولكن لم تنخفض توجهت سريعا لأقرب مستشفى ولم يستطيعوا إسعافهما وتوفيتا فى الحال.

واضاف انهم توجهوا بعد ذلك لتحرير محضر بالواقعة واتهام الصيدلية بمصرع الطفلتين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

الاسكندرية النائب العام النيابة العامة صيدلانية وفاة طفلتين سجدة وايمان

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