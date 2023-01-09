استعدادا للقاء الاتحاد.. فريق الزمالك يعسكر في الإسكندرية غداً

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، السفر غدا "الثلاثاء" إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء غدا الثلاثاء بالإسكندرية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق السكندري في الدوري يوم الأربعاء المقبل.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه عدة رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وطالب فيريرا من اللاعبين مواصلة التركيز والعمل بكل جدية وبذل أقصى جهد استعدادا للفترة المقبلة.

وأكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا في حديثه مع اللاعبين على أهمية الفترة المقبلة في مشوار الفريق مشددا على ثقته في الجميع لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وخصص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا لرباعي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، على هامش المران الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد المقبلة.

وقام رباعي حراسة مرمى الزمالك بأداء حصة تأهيلية وبدنية قوية في بداية المران من خلال الركض حول الملعب لعدة دقائق بجانب أمور تأهيل أخرى متنوعة.

وعقب ذلك خاضوا فقرة فنية وخططية خاصة من خلال أداء بعض التدريبات بالكرة وقيامهم بمهام اللاعب في استخلاص الكرة ونقلها بالشكل السليم من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى التعامل مع الكرات العرضية وأمور اخري .

وحرص أيمن طاهر على منح رباعي حراسة المرمى تعليمات ونصائح متواصلة أثناء التدريبات.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني بشكل تدريجي في ظل اقتراب مباراة الاتحاد السكندري المرتقبة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام بعض الأدوات الخاصة، أعقبها فقرة خاصة بالكرة من خلال التمرير فيما بينهم من لمسة واحدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.