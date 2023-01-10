العين صابتهم.. خلافات غامضة بين جورجينا وكريستيانو رونالدو

نال الثنائي كريستيانو وجورجينا شهرة واسعة مؤخرا، بظهورهما المتكرر معا خاصة خلال الآونة الأخيرة بعد دعمها الواضح له خلال انتقاله لنادي النصر السعودي وسفرهما إلى الرياض.

خلافات كريستيانو وجورجينا

لكن الحياة الوردية لم تكتمل، فمن الواضح وجود الكثير من الخلافات الغامضة بينهما، ألمحت جورجينا مؤخرا إلى إظهارها للجميع من خلال حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جورجينا عبر حسابها صورة من طائرتها الخاصة مرفقة بهذا التعليق: "ليس بدوني".

ولم تفصح عن المقصود بهذه الجملة أو الهدف منها، لكن أشارت العديد من التقارير الإسبانية إلى وجود خلافات عديدة بينهما.

“إنستجرام” يكشف حقيقة الخلاف

لكن هذه التقارير تتناقض مع الأحداث الأخيرة، إذ تصدرت هدية جورجينا الفاخرة لحبيبها كريستيانو مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت له سيارة تبلغ قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني، وظهر في مقطع الفيديو وهو يحمل ابنته وبدا سعيدا للغاية.

عام 2023 ليس عام التجارب الجديدة في الرياضة لكريستيانو فقط، وكان من المقرر إقامة حفل زفافهما خلال العام الجاري، لكن كشفت التقارير أيضا عن تراجعه عن هذه الفكرة.

كريستيانو يتجاهل جورجينا

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن سبب الخلاف بينهما يرجع إلى رغبة جورجينا في البقاء في إسبانيا، ورفضها الانتقال مع كريستيانو خارج إسبانيا.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعمدت الظهور بتعابير وجه حزينة وغاضبة خلال تواجدها مع كريستيانو في الرياض، تحديداً خلال حفل استقبال كريستيانو.

وقد يكون الأمر مقصودا أو لا، لكن ازدادت الخلافات بعدما ذكر كريستيانو أبناءه فقط أنهم هم من دعموه للانتقال إلى نادي النصر، خلال إلقاء كلمته بحفل الاستقبال، وتجاهل ذكر جورجينا.