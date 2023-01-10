أخبار الفن.. بدرية طلبة لـ ياسمين عز: ماشيين بعلاج مش وقت دلع مرق.. جورج وسوف يغنى أسماء الله الحسنى ويحفظ الأذان

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية ، نستعرض ابرزها في السطور التالية .

كشف المنتج صادق الصباح مصير مسلسل “تغيير جو” الذى من المقرر أن ينافس به فى رمضان المقبل، والذى تقوم ببطولته الفنانة منة شلبى.

وقال صادق الصباح، فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: “إننا صورنا جزءا من العمل ونكمل حاليا تصوير الجزء الثانى منه تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل”.

نشرت الفنانة بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”، فيديو كشفت فيه عن رأيها فى تصريحات المذيعة ياسمين عز.

وقالت الفنانة بدرية طلبة ساخرة: "إيه يا ياسمين إحنا ماشيين بالعلاج، كل واحدة فينا فيها اللى مكفيها، اللى متجوزة ومستنياها تقول يا أستاذ محمد فيها اللي مكفيها، بدل ما تطول فى المد بالألف مفيش وقت الناس بتكح تراب وانتي جاية تقولي لها مدي بالألف، يعني الكلكعة اللي في قلبي منك زادت".

يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 15 من شهر يناير الحالي، ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم.

وفتحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر على موقعها الرسمي، حيث تراوح سعرها من 80 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 600 جنيه مصري، لتصل إلى 452 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 3326.69 جنيه مصري.

كشفت مواقع لبنانية عن أسرار جديدة فى التحقيق الذى جرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد زيارتهما الى الفنان فضل شاكر

وخضعت شيرين وزوجها حسام حبيب لكتابة تعهد رسمى بعد زيارتهما لفضل شاكر مجددا فى المخيم المقيم به والذى دخلته شيرين من خلال تصريح من الجيش اللبنانى حيث سمح لهما بدخول المخيم وليس زيارة فضل شاكر.

كشفت الفنانة لوسي عن سر اعتذارها عن مسلسل “ توحة ” ، ومن إخراج محمد النقلي ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم علا غانم .

وقالت لوسي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سبب اعتذاري هو عدم وجود نظام واضح فى العمل ، فأنا من الشخصيات التى تقوم بوضع خطة لنفسها وتقوم بتنفيذها ولم أجد هذا مع الجهة المنتجة فقد كانوا يحددون مواعيد لتسليم حلقات العمل ، ولا يلتزمون بها

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ظهرت فيه دون مكياج مرتدية طرحة على رأسها .

وقامت فيفي عبده خلال الفيديو بتوجيه رسالة تعزية الى الفنان جورج وسوف، بعد وفاته نجله، داعية الله ان يرزقه الصبر والسلوان ، مؤكدة ان قلوب الجميع تحترق مثل النيران.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب مقطع فيديو للفنان السورى جورج وسوف يكشف فيه عن حفظه للقران الكريم وهو ما صرح بع الشيح ياسر صالح بعد تلاوته لبعض ايات القران الكريم فى عزاء ابن سلطان الطرب.

وقال جورج وسوف فى الفيديو المتداول : انه يحفظ اسماء الله الحسنى ومتزوج من مسلمة سنية كما اعرف الأذان".