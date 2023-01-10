تكريم ذوي الإعاقة وعرض نجاحاتهم.. ماذا قدم الرئيس لهم بمؤتمر العمل الأهلي؟

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث أعرب عن شكره لمؤسسات المجتمع الأهلي العاملة داخل مصر، قائلا: "أوجه التحية والتقدير للجمعيات الأهلية، ومش إللي جوه التحالف بس، كل الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي، باسمي واسم المصريين، أشكركم وإحنا محتاجين هذا الدور".

مؤتمر التحالف الوطني

دعم مجهودات العمل الأهلي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته، أن جمعيات العمل الأهلي، يمكنها القيام بدور الحكومة لا تنفذه بنفس الكفاءة والاحتراف، حيث أن مصر بها حوالي 50 ألف جمعية وتحتاج العديد من الكيانات، وقد لمسنا بالفعل أثر الحشد والتنسيق والجهد المبذول.

وأوضح الرئيس، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي، عمل بكل همة وضغط خلال 2022، ويحتاج لمضاعفة الجهد خلال 2023، موجها الدعوة للجميع للمشاركة والمساهمة من الحكومة، وأيضا باقي الصناديق وفي مقدمتها صندوق تحيا مصر.

وأشادت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، الدكتور هبة هجرس، عضو المجلس القومي لذوي الإعاقة، وعضو المجلس القومي للمرأة، بتنفيذ التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتوجيهات الرئيس السيسى، في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل أنشطته وفعالياته وهو ما ظهر جليا في فعاليات مؤتمر التحالف الأول بحضور الرئيس.

وأضافت "هجرس"، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الظهور المشرف للأشخاص ذوي الإعاقة وضح جليا في عروض الغنجازات المقدمة بالمؤتمر وما أكدته من استفادة شرائح الاشخاص ذوي الإعاقة من خدمات التحالف الطبية كذلك التي تشمل الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي وخير مثال ظهور سمير محمد زغلول إعاقة حركية، والذي عرض تجربته أمام الرئيس كمستفيد من مشروعات التحالف باستلامه كشك بضاعة، كذلك تكريم عدد من نشطاء العمل الأهلي من الأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين قدمو خدمات جليلة لهم، وشمل أيضا توفير ترجمة لغة إشارة على المنصة الرئيسية للمؤتمر لكل فعالياته.

عرض تجارب ذوي الإعاقة

وأكدت "هجرس" أن ظهور مكون الإعاقة واضحا جليا في جميع الأنشطة الخدمية التي يقدمها التحالف الوطني يؤكد ان التحالف يعمل بفكر الرئيس والذي ومنذ توليه الحكم يهتم بتحقيق التنمية المستدامة بشكلها العميق في كل القطاعات بما يخدم كل فئات الشعب "وأن لا يتخلف أحد عن ركبها" وأن هذا الاهتمام من التحالف بأهمية تواجد مكون الإعاقة في كل انشطته هو استراتيجية عمل تتقاطع مع فكر الرئيس باهتمامه بالأشخاص ذوي الإعاقة وتفاصيل حياتهم وكفية الوصول بهم إلى المواطنة الكاملة داخل بلدهم.

وأشارت "هجرس" إلى أن توفير ترجمة للغة الغشارة للمؤتمر كي يسمع ويرى الجميع الحدث بكل تفاصيله دون غقصاء لكي يتمكنوا من الانضمام إليه والاستفادة منه يعكس فكر الرئيس في مخاطبة كل المصريين، وكان من الملفت أيضا اهتمام التحالف بأن يكون بين العارضين لتجاربهم الناجحة بالمؤتمر سمير محمد زغلول – إعاقة حركية – مستفيد بكشك بقالة بالإضافة إلى ذلك فان تكريم نماذج من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لهم عطاءات في العمل الأهلي أو تكريم عدد من العاملين في تقديم خدمات أهلية متميزة لهم هو تكريم لكل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت: تم تكريم الدكتورة رضا سيد حسين - إعاقة بصرية- باحثة ماجستير في القانون العام، والتي ساهمت في تعليم عدد كبير من ذوي الإعاقات البصرية على طريقة برايل، كذلك تكريم أحمد فؤاد السيد مسئول نشاط الإعاقة الحركية في جمعية رسالة والمصاب بالسرطان، وتكريم المهندس محمود سعيد مبارك – إعاقة سمعية – خريج المعهد العالي للهندسة وتطوع لتعليم ذوي الإعاقة السمعية باستخدام التكنولوجيا.

واختتمت: اتوقع عند تخطيط التحالف لتوسيع دائرة المنظمات والمؤسسات الأهلية المنضوية تحت رايته أن تكتمل الرؤية بغضافة مؤسسات متخصصة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل بفكر تنموي مستدام إلى جانب مؤسسات التحالف التنموية التي تهتم بقضايا الإعاقة وتخصص لها جزء من أنشطتها.