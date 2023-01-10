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إلهام أبو الفتح
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رئيس التحرير
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تحقيقات

خناقة في التعليقات| رضوى الشربيني وياسمين عز تحولان صفحة مسئولة لمعركة كلامية

رضوى الشربيني وياسمين
رضوى الشربيني وياسمين عز

لاقي الهجوم الذي شنته الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على إعلامية لم تسمها في حين كانت التعليقات جميعها تشير إلى الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "بين الناس" على قناة MBC مصر، تأييدًا واسعًا داخل الأوساط السياسية، حيث أيد السياسيون ورواد التواصل الاجتماعي والحقوقيين مطالب رئيسة المجلس القومي للمرأة بوقف هذا البرنامج الذي يتعمد إهانة المرأة المصرية.

مايا مرسي تهاجم ياسمين عز

وقالت مايا مرسي: "لازم تعرفي وتتعلمي قبل ما تتطلعي تدينا دروس وتوجهي رسالتك للسيدة المصرية، بصراحة استحالة يكون ده برنامج حقيقي ده أكيد هيطلع برنامج مقالب في الآخر، عيب، الأفضل إنك تخرجي وتعلني إنك بتعملي برنامج ساخر وبتشتغلي على ترند وإنك لاتقدمي محتوى هادف أصل".

مايا مرسي

واتفقت معها الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، وردت قائلة: "مع كل كلمة قلتِها د. مايا بصدق مازلتُ أعتقد أنه برنامج هزلي كوميدي وأتعجب من قدرة المذيعة على ضبط النفس وعدم الضحك على ما تقوله! وكل يوم أنتظر أن تُنهي وصلات العبث وتقول (كنتُ أمزح)! لكن السخافات تتوالى وتتسارع وتزداد سخفًا وثقل ظل كل يوم عن سابقه".

كما أيدتها الكاتبة الصحفية، فاطمة السيد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكتب في تعليقها على منشور مايا مرسي: "الله عليكى دكتورة مايا العظيمة التى تحمل على أكتافها قوانين حماية المرأة ومساعدتها والارتقاء بها لانها أساس اي مجتمع ناجح ونحن بجانبك يادكتورة فى رسالتك ومضمونها ولو كان بيدي لاتخذت قرار فوري بوقف بث هذه القناة التى تنال من المرأة المصرية".

من جانبها علقت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، قائلة: "احسنتي، اللي مزعلني يا دكتورة أنها عارفه أنها تهان كل لحظة من الرجال قبل النساء ومازالت مستمرة.. ملعون الترند اللي يجعل منها أضحوكة الناس والعالم.. ربنا يهديها".

كما علقت النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب، قائلة:" هذا ما كان لسان حالنا ونشكرك مايا هانم نصيرة المرأة".

وعلقت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلة:" لا حضرتك مينفعش تكتبي اسمها لأن ده كتير عليها.. شكرا يا دكتورة.. وكلنا مستائين من هذه المهزلة".

رضوى الشربيني في قلب الأزمة 

على جانب آخر، رأى الإعلامي محمد شردي أن هناك محتوى آخر يهدم الأسرة المصرية غير ياسمين عز، في إشارة إلى الإعلامية رضوى الشربيني.

وعلق شردي على منشور رئيس المجلس القومي للمرأة المصرية: "متفق مع حضرتك ولك، أليس هناك إعلامية أخرى مطلقة وانطلقت منذ فترة طويلة تهاجم الرجال وتضع افكارا هدامة في المجتمع ؟؟؟؟، لماذا الكيل بمكيالين ؟؟؟، هذه ليست على صواب ولا تلك أيضا يا دكتورة، ولا احنا مهمتنا فقط مهاجمة الرجل دائما".

مايا مرسي

وردت عليه مايا مرسي: "يا فندم الموضوع مش هجوم حد على الثاني الموضوع محتوى !!!!إعلامي".

لتعاود مرسي وتضيف: "وبعدين إيه حكاية مطلقة دي!!! ده كلام دي حالتها الاجتماعية أو حالة رجل الاجتماعي مش CV خبرة أو موقف".

ليرد شردي مرة أخرى ويكتب قائلا: "يعني المحتوى الاعلامي في البرنامج الأول كان جميل وحلو؟؟؟، أنا متفق على أهمية المحتوى وأهمية الحرفية بس إزاي نمنع واحدة أو ننتقدها وهي لم تفعل سوى نقيض الأخرى !!!!؟ الأفضل وحضرتك مسئولة وتعلمين حجم الضغط على الأسرة المصرية أن تكون نصيحتك للمذيعتين وأن يكون نقدك لهما معا، حتى لا يشك أحد في ميول شخصي وأنت تمثلين هيئة عامة  وهامة".

وتدخلت الإعلامية دعاء فاروق في السجال، ليررد عليها شردي قائلا: "يا أستاذة دعاء أنا أساسا لا اتابعها ولكن اتابع إللي شغالين نفسهم بيها وبيخلوها تستمر في ما تقول وتفعل، بس أنا موقفي واضح قبل أن تنتقدوها انتقدوا التانية علشان يبقى فيه مصدقاية في الكلام".

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