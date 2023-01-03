تمساح ضخم يفاجئ مصطفى شردي على الهواء.. والإعلامي: بيدور على الغدا

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، حوارا مع أيمن عطية نائب مدير تحالف شركات تشييد سد جوليوس نيريري التنزاني، في مركب داخل النهر بتنزانيا، وذلك في حلقة اليوم من برنامج “ الحياة اليوم ” المذاع على قناة “ الحياة”.

وظهر تمساح ضخم في النهر أثناء حديث محمد مصطفى شردي مع نائب مدير تحالف شكرات تشييد سد جوليوس نيريري.

وعلق محمد مصطفى شردي قائلا:" هناك تماسيح كثيرة على ضفاف النهر وهناك تمساح ضخم خلفي"، مضيفا:" التماسيح تقترب منا عشان يشوفوا هو ده الغدا ولا إيه ".

وتابع مصطفى شردي :" أنواع كثيرة من التماسيح وبأحجام كبيرة في نهر تنزانيا ".

واكمل مصطفى شردي:" وزير الكهرباء التنزاني أكد أنه بعد ملء خزان السد سوف تنشأ حياة طبيعية جديدة حول بحيرة سد جوليوس نيريري ".