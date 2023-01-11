أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 11-1-2023

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11-1-2023 والذي شهد استقرارًا، بعد أن شهد ارتفاعًا بنحو 14 جنيهًا منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-1-2023ـ ضمن نشرته الخدمية التي تشمل سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري وسعر الذهب في مصر وعدد من الدول العربية .

أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم



سجّل سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء نحو 7.55 جنيه للشراء و7.55 جنيه للبيع.

وفى بنك الاستثمار العربي وصل سعر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 11 -1-2023 نحو 7.52جنيه للشراء و7.54جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنوك "كريدي أجريكول، قناة السويس، الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي" 7.50 جنيه للشراء و7.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك التجاري الدولي 7.49 جنيه للشراء و7.53 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم إلى 7.49 جنيه للشراء و7.51 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني سجل الدرهم الإماراتي 7.49 جنيه للشراء و7.54 جنيه للبيع.

وفي بنك المشرق سجل سعر الدرهم الإمارتي مقابل الجنيه المصري 7.51 جنيه للشراء و7.53 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل الدرهم الإماراتي 7.51 جنيه للشراء و7.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي التجاري 7.47 جنيه للشراء 7.55 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 7.47 جنيه للشراء و7.53 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين " البنك الأهلي المصري، بنك مصر" سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم 7.48 جنيه للشراء و7.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإمارات دبي الوطنى 7.50 جنيه للشراء و7.54 جنيه للبيع، وأقل سعر صرف للدرهم الإماراتي 7.36 جنيه للشراء و7.54 جنيه للبيع في المصرف المتحدة.