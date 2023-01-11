الدولار يواصل الانحسار في السوق السوداء.. اعرف سعره في البنوك اليوم

انحسر سعر الدولار في السوق السوداء عقب قرار إصدار بنكي مصر والأهلي المصري شهادات 25% التي تمنح عائدًا 22.5% شهريًا أو 25% سنويًا لمدة عام واحد.

وذلك على الرغم من الارتفاع المحدود في سعر الدولار بالبنوك المصرية، حيث إن أسعار الدولار اليوم في السوق الموازية شهدت تراجعًا كبيرًا على أثر طرح شهادة الـ25%.

وقال عدد من الخبراء إن رفع سعر الفائدة أصاب السوق السوداء للعملات الأجنبية بحالة من الشلل التام مع عروض كثيفة للبيع دون أدنى طلب شراء مما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي.

من جانبه قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن إصدار الشهادات ذات العائدة 25% أدى إلى تهافت من قام بالمضاربة والخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات.

من جانبه، قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الشهادات ذات العائد 25% مشيرًا إلى أن هناك من قام بتحويل الدولار للجنيه المصري من أجل شراء شهادة الـ 25 %".

أسعار الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري 27.59 جنيه للشراء، و27.67 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



وفي البنك الأهلي المصري سجّل سعر الدولار اليوم 27.45 جنيه للشراء، و27.50 للبيع، ووصل سعر صرف الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 27.56 جنيه للشراء، و27.66 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجّل 27.60 جنيه للشراء، و27.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

في بنوك "قطر الوطني، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، الإسكندرية" ووصل سعر الدولار اليوم إلى 27.60 جنيه للشراء و27.70 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار اليوم

وفي بنك مصر سجّل سعر صرف الدولار اليوم 27.45 جنيه للشراء، و27.50 للبيع، وفي بنك بلوم وصل سعر صرف الدولار إلى 27.60 جنيه للشراء و27.70 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 27.72 جنيه للشراء و27.73 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي وصل سعر الدولار اليوم إلى 27.66 جنيه للشراء و27.61 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي بنوك "كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني" سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 27.60 جنيه للشراء و27.70 جنيه للبيع.