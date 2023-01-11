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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمل جديد لعلاج مرضى السرطان يحقق نتائج مذهلة.. تفاصيل

مريض سرطان
مريض سرطان


أفاد تقرير لقناة “ سكاي نيوز “، أن الباحثين في مستشفى بريجهام في بوسطن بالولايات المتحدة يعكفون حاليا على تطوير طريقة جديدة تعد بالقضاء على الأورام السرطانية في الدماغ من خلال اختباري نهجان حديثه يمكن ان يمهد لعلاج ثوريا لأمراض السرطان كما يقولون الباحثون.

 

 

اكتشاف الباحثون علاج لمرض السرطان
 

وأكد التقرير، أن الباحثين استخدموا الخلايا السرطانية الحية لمهاجمة الورم الدماغية ومنع انتشاره من خلال تعديل الخلايا السرطانية وتحويلها للقاحات تطلق مواد بيوكيمياء تحث نفسها علي الانتحار كما انها تتيح لجهاز المناعة التعرف عليها و تدميرها تلقائيا.

 

 

وأشار التقرير، إلي أن تم تطبيق التجربة علي فئران مصابة بنوع من الاورام الدماغية الصعبه والخطيره التي تهاجم الانسجه العصبيه و تتمدد فيها, وقد استخدم العلماء تقنية للتحرير الجيني لإعادة كتابة الكود الجيني للخلايا السرطانية المأخوذة من الفئران وحقن الخلايا المعدلة وراثيا داخل فئران مصابة بسرطان الدماغ و وجدوا في نتائج التجربة أن تلك الخلايا بدأت في إطلاق ماده كيميائية ادت بالنهاية لتدميرها بشكل ذاتيه وكلي ومع ان هذه التجربة لا تزال في مرحلة اولى الى انها تمهيد لنهجان ثوريا جديد في علاج أمراض السرطان .

 

السرطان الورم الدماغيه جهازالمناعه الولايات المتحدة الباحثون

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