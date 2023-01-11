شاهد أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد رفض المحكمة طعن الأهلي

شارك عبدالله السعيد كابتن نادى بيراميدز صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وظهر عبدالله السعيد مرتديًا ملابس شتوية كاجوال، فى أحدث ظهور له بعد أن رفضت المحكمة السويسرية طعن النادى الأهلى بعدم اختصاص المحكمة الرياضية «كاس» بنظر قضية.



جدير بالذكر ان المحكمة الفيدرالية السويسرية، رفضت طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية "كاس" بنظر قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز؛ وبذلك يستمر نظر القضية أمام المحكمة الرياضية.



وكان عبد الله السعيد قد تقدم بشكوى أمام المحكمة الرياضية، ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.



وطالب اللاعب عبد الله السعيد بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى “خرقه لبنود التعاقد”.



من جهته طعن الأهلي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بعدم اختصاص المحكمة الرياضية.