قبلة مفاجئة من جيمي لي كرتيس للممثل باري كيوجان بحفل جولدن جلوب|شاهد

فاجأت الممثلة المخضرمة جيمي لي كرتيس، الممثل الشاب باري كيوجان بقبلة على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب، أثناء التقاطهما الصور سويًا.

وحرصت الممثلة جيمي لي كرتيس على تلبية دعوة رابطة هوليوود للصحافة، وحضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، المقامة حاليا بأحد فنادق لوس أنجلوس، وسط غياب النجوم حتى الآن.

وشهدت جوائز جولدن جلوب عامين مثيرين للجدل، أدت لإعلان الرابطة مجموعة من الإصلاحات لاستعادة ثقة نجوم هوليوود بها، بعد الأزمة التي تعرضت لها وأدت إلى تقليص حفل 2022 إلى حدث صغير، وعدم بثه على التلفزيون.

يتصدر فيلم The Banshees of Inisherin قوائم الترشيحات بثمانية اختيارات، بعدما حقق نجاحا كبيرا في المهرجانات الدولية، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ترشيحات أفضل ممثل مساعد سينما

بريندان جليسون, The Banshees of Inisherin

كي هوي كوان, Everything Everywhere All at Once

باري كيوجان, The Banshees of Inisherin

براد بيت, Babylon

إيدي ريدماين, The Good Nurse

ترشيحات أفضل ممثلة مساعدة سينما

أنجيلا باسيت, Black Panther: Wakanda Forever

كيري كوندون, The Banshees of Inisherin

جيمي لي كيرتيس, Everything Everywhere All at Once

دولي دي ليون , Triangle of Sadness

كاري موليجان , She Said