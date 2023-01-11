عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبلة مفاجئة من جيمي لي كرتيس للممثل باري كيوجان بحفل جولدن جلوب|شاهد

جيمي لي كرتيس وباري
جيمي لي كرتيس وباري كيوجان

فاجأت الممثلة المخضرمة جيمي لي كرتيس، الممثل الشاب باري كيوجان بقبلة على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب، أثناء التقاطهما الصور سويًا. 

 

وحرصت الممثلة جيمي لي كرتيس على تلبية دعوة رابطة هوليوود للصحافة، وحضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، المقامة حاليا بأحد فنادق لوس أنجلوس، وسط غياب النجوم حتى الآن. 

 

 

وشهدت جوائز جولدن جلوب عامين مثيرين للجدل، أدت لإعلان الرابطة مجموعة من الإصلاحات لاستعادة ثقة نجوم هوليوود بها، بعد الأزمة التي تعرضت لها وأدت إلى تقليص حفل 2022 إلى حدث صغير، وعدم بثه على التلفزيون. 

 

يتصدر فيلم The Banshees of Inisherin  قوائم الترشيحات بثمانية اختيارات، بعدما حقق نجاحا كبيرا في المهرجانات الدولية، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

ترشيحات أفضل ممثل مساعد سينما

بريندان جليسون, The Banshees of Inisherin

كي هوي كوان, Everything Everywhere All at Once

باري كيوجان, The Banshees of Inisherin

براد بيت, Babylon

إيدي ريدماين, The Good Nurse

 

ترشيحات أفضل ممثلة مساعدة سينما

أنجيلا باسيت, Black Panther: Wakanda Forever

كيري كوندون, The Banshees of Inisherin

جيمي لي كيرتيس, Everything Everywhere All at Once

دولي دي ليون , Triangle of Sadness

كاري موليجان , She Said

 

جولدن جلوب حفل جولدن جلوب براد بيت Black Panther مهرجانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

الأهلي يجهز لمفاجآة جديدة في صفقة «يعقوبو».. تفاصيل

ترشيحاتنا

آنا دي أرماس وسيلينا جوميز ومارجو روبي.. نجمات هوليوود يتألقن بحفل جولدن جلوب|شاهد

رئيس الشيشان يكشف عدد المقاتلين المشاركين في الحرب الأوكرانية

الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان «التعاون إلاسلامي» حول الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

إطلالة مختلفة.. جيسيكا تشاستين ترتدي كمامة بـ«الترتر» في حفل جوائز جولدن جلوب|شاهد

بوجاتي تحطم الأرقام القياسية في عام 2022 | صور

رمضان السيد: مروان عطية مكسب للأهلي.. وقادر على منافسة لاعبي الوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سريع المفعول وبدون حرمان.. رجيم خارق يخلصك من الكرش للأبد

ماذا يحدث عند وضع بيض السمان على الشعر

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

مواهب شبابية وصحفيون يتوافدون على السجادة الرمادية لحفل جولدن جلوب |شاهد

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ