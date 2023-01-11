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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

جيمي لي كرتيس
جيمي لي كرتيس

حرصت الممثلة جيمي لي كرتيس على تلبية دعوة رابطة هوليوود للصحافة، وحضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، المقامة حاليا بإحدى فنادق لوس أنجلوس، وسط غياب النجوم حتى الآن. 

كما حضر على السجادة الرمادية لحفل جولدن جلوب المرشح باري كيوجان، وجابرييل لابيل، وليزا كوشي، وكلوي فلاور، وغيرهم من نجوم هوليوود. 

 

 

تنتشر مجموعة من اللوحات الإعلانية في أنحاء لوس أنجلوس، تعلن عودة أكبر حفلة فنية في هوليوود، لكن حتى الآن لم يعلن أي نجم كبير عن نيته لحضور الحفل ما ينذر بأحداث غير مرغوبة بالنسبة للرابطة. 

والمؤكد حتى الآن أن 4 مشاهير سيحضرون حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، وهم المخرج كوينتين تارانتينو، والممثلين بيلي بورتر، وجيمي لي كرتيس، وآنا دي أرماس. 

 

ترشحت جيمي لي كرتيس لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في Everything Everywhere All at Once، فيما تتوقع آنا دي أرماس الحصول على جائزة أفضل ممثلة عن دور مارلين مونرو في فيلم Blonde.

 

وتأمل رابطة هوليوود للصحافة، أن الإعلان عن حضور هذه الأسماء الكبيرة، سيشجع الآخرين على التواجد في الحفل، وإزالة غبار الماضي.

 

أبرز الغائبين عن جولدن جلوب 

 

لكن الأكيد أن عدد من الأسماء المرشحة ستغيب عن حفل جولدن جلوب، بحسب تقرير لموقع بي بي سي، على رأسهم بريندان فريزر المرشح لجائزة أفضل ممثل عن فيلمه The Whale.

 

بريندان فريزر عاد إلى الأضواء مجددا بفيلمه الجديد الذي عرض ونال العديد من الإشادات في مهرجانات دولية، لكنه لن يحضر حفل جولدن جلوب بسبب اتهامه لرئيس الرابطة السابقة فيليب بيرت بالتحرش به عام 2003.

 

قائمة ترشيحات أفضل ممثلة مساعدة سينما تضم كل من: 

 

أنجيلا باسيت, Black Panther: Wakanda Forever

كيري كوندون, The Banshees of Inisherin

جيمي لي كيرتيس, Everything Everywhere All at Once

دولي دي ليون , Triangle of Sadness

كاري موليجان , She Said

 

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