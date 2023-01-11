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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي تسجّل مبيعات قياسية في عام 2022.. وبنتايجا الأفضل مبيعًا |صور

صدى البلد

حققت بنتلي عاماً ناجحاً من ناحية المبيعات مرة أخرى، حيث سلمت 15174 طرازًا في عام 2022، وهذا يمثل زيادة بنسبة 4% عن عام 2021.

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 بنتلي تسجل مبيعات قياسية في عام 2022 وبنتايجا الأفضل مبيعًا

واستمر الطراز الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية في كونه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بنتايجا، والتي كانت معروضة للبيع منذ ست سنوات، استحوذ النموذج على 42% من مبيعات الشركة العالمية، ويعد ذلك ارتفاعًا من 40% في عام 2021.

 بنتلي تسجل مبيعات قياسية في عام 2022 وبنتايجا الأفضل مبيعًا

كانت Continental GT و GT Convertible ثاني أفضل طرازات العلامة التجارية مبيعًا لعام 2022 ، حيث استحوذت على 30% من المبيعات، شكلت إصدارات GT Speed الموجهة للأداء 31% من مبيعات النموذج.

 بنتلي تسجل مبيعات قياسية في عام 2022 وبنتايجا الأفضل مبيعًا

شكلت Flying Spur بقية أرقام مبيعات شركة صناعة السيارات لعام 2022، وتشير بنتلي إلى الطراز الهجين الجديد، والذي يمثل 30% من مبيعات السيارة، وفي المملكة المتحدة شكلت مبيعات Flying Spur Hybrid  نحو 65% من المبيعات، وهو أعلى رقم على مستوى العالم.

 بنتلي تسجل مبيعات قياسية في عام 2022 وبنتايجا الأفضل مبيعًا

كانت الأمريكتان مرة أخرى أكثر مناطق بنتلي حيوية، وزادت المبيعات أقل من 1% ، أي 28% من مبيعاتها ، مع بيع 4221 سيارة، وجاءت الصين وهونج كونج وماكاو في المرتبة الثانية ، مع 4033 سيارة تمثل 25% من مبيعات العلامة التجارية، واحتلت أوروبا المرتبة الثالثة بين أكثر المناطق مبيعًا للعلامة التجارية بنسبة 19٪ من المبيعات، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ عند 1,651 (13٪) والمملكة المتحدة بـ 1,328 (10٪)، واستحوذت أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا والهند على 6٪ فقط بعدد 968 سيارة.

 

Continental Flying Spur Flying Spur Hybrid اوروبا

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