جولدن جلوب.. ستيفن سبيلبرج يحصد جائزة أفضل مخرج عن The Fabelmans

حصد ستيفن سبيلبرج جائزة جولدن جلوب أفضل مخرج عن The Fabelmans، في الحفل الذي يقام حاليا في لوس أنجلوس، بحضور عدد كبير من صناع ونجوم الفن في العالم.

وعبر ستيفن سبيلبرج عن سعادته بنيل جائزة جولدن جلوب، قال إن عائلته هم الأكثر سعادة حاليا بهذا التكريم، مشيرا إلى أنه يختبأ وراء رواية القصص منذ كان في السابعة من عمره.

قائمة ترشيحات أفضل مخرج قبل الإعلان عن الجائزة

جيمس كاميرون, Avatar: The Way of Water

دانيال كوان ودانيال شاينرت, Everything Everywhere All at Once

باز لوهرمان, Elvis

مارتن ماكدونا, The Banshees of Inisherin

ستيفن سبيلبرج, The Fabelmans

غابت الممثلة كيت بلانشيت عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، ولم تتسلم جائزة أفضل ممثلة عن بطولة فيلم Tár، بسبب انشغالها بموقع تصوير في المملكة المتحدة.

وغابت الممثلة الشابة زيندايا عن حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، رغم حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن بطولة مسلسل Euphoria.

وعلّق مقدم حفل جولدن جلوب بشكل ساخر على إعادة توم كروز جوائزه الثلاث إلى رابطة هوليوود للصحافة، قبل تقديم جائزة زيندايا.