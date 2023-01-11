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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشهد يحبس الأنفاس.. خادمة تحاول القفز من بلكونة صاحب شركة شهيرة|تفاصيل

صدى البلد

في مشهد لم نعتد على رؤيته ومشهد يحبس الأنفاس، حاولت خادمة الهروب من المنزل الذي تعمل فيه بطنطا بمحافظة الغربية والمملوك لصاحب شركة سياحة، من أجل الهرب من الواقع الذى لم تعد تتحمله داخل الشقة التي تعمل بها، ولكن يبقى السؤال ما هو هذا الوضع الذى لم تتحمله هذه الخادمة؟.

بالتأكيد التحقيقات في هذه الواقعة، ستكشف عن مفاجآت فيما يخص هذا الأمر، خاصة أنه ليس بالسهل على شخص أن يتخلى عن حياته بهذ الطريقة، بسبب العمل، فمن المرجح أن تكون الأمور أكبر من ذلك، ولكن التحقيقات ستكشف بالتأكيد عن مفاجأت في هذه الواقعة.

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بداية الواقعة

تداول نشطاء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الغربية منذ قليل مقطع فيديو يكشف واقعة محاوله قفز فتاة من بلكونة الطابق الرابع بعمارة سكنية بشارع النادي، الأمر الذي دفع الجيران يتجمعون أسفل العمارة في مشهد يحبس الأنفاس.

 

ويكثف ضباط مديرية أمن الغربية من جهودهم لكشف غموض واقعة محاولة فتاة في العقد الثالث من عمرها تعمل خادمة حال محاولتها الهرب من شقة سكنية بعمارة بشارع النادي بطنطا خشية الفتك بها من خلال القفز من بلكونة بالطابع الرابع وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لإنقاذ حياتها.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بواقعة إنقاذ حياة فتاة تعمل "خادمة" بإحدي الشقق السكنية مملوكة لصاحب شركة سياحية شهيرة حسب ما أكده شهود عيان.

 

 

 وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق ويواصل ضباط المباحث جهودهم .

 

الغربية مواقع التواصل الاجتماعي الحماية المدنية خادمة طنطا شركة سياحة

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