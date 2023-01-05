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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تقرر حبس شاب قتل والده بـ الفأس بطنطا 4 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة مركز طنطا فى محافظة الغربية اليوم حبس  متهم بقتل والده فى عزبة مطر بنطاق قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا عن طريق ضربه بالفأس حتى لقى مصرعه في الحال، 4 أيام على ذمة التحقيق.

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تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شخص يدعي " م. ا. ع" بضرب والده بالفأس بنطاق قرية ميت حبيش البحرية بدائرة مركز طنطا، ولقي مصرعه في الحال.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد حسام قطامش رئيس مباحث مركز طنطا لمكان الحادث، وتبين قيام "م .ا.ع." مريض نفسي بضرب والده بالفأس ولقي مصرعه في الحال، بسبب خلافات أسرية.

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كما تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة  للتحقيق والتى أصدرت قرارها المتقدم.

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