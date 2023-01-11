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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

71 مخططا.. دراسة تحديث الأحوزة العمرانية لقرى الدقهلية

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،  تعديل المخططات التفصيلية بعدد 71 مخططا لعدد من القرى والمراكز بالمحافظة ليصل اجمالي ما تم اعتماده من مخططات إستراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة الى 486 مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الان.

وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع  ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.

 واضاف "مختار" انه تم البدء في دراسة تحديث الاحوزة العمرانية لقري محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

واشاد  محافظ الدقهلية جهود الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة في تحقيق الانجاز المتميز في هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتي الان.

و قالت المهندسة سماح المحمدى مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ان المخططات التي تم اعتمادها اليوم تشمل عدد من القري بمركز السنبلاوين وهي قري بشمس وبرهمتوش وكفر ميت غراب والعزاوي وكفر عزام والمقاطعة،  وفي مركز المنصورة شملت قري ميت جراح والبرامون وكفر البرامون ونقيطه وبدين وشبرا بدين وفي مركز المنزلة، قرية البصايلة وفي مركز بلقاش شملت قري منشأة بسنديلة والمعصرة وفي مركز بني عبيد شملت قري كفر الصلاحات،  والصلاحات وفي مركز تمي الامديد تم تعديل المخططات التفصيلية لقري تاج العز وظفر وابو داود وكفر سنجاب ومنشية الغربي والخمسة والمعالوه وفي دكرنس شملت قري كفر ابو ناصر وفي مركز شربين كانت قرية كفر الاطرش وترعة غنيم وفي مركز منيه النصر،  قرية النزل وفي مركز ميت سلسيل،  قرية الاتحاد،وفي مركز نبروه، قرية طنيخ وفي مركز ميت غمر شملت قري تفهنا الاشراف واوليلة وسرنجا وكوم النور وميت ناجي واتميده والرحمانية ودماص وميت القرشي وجصفا وصهرجت الكبري وسنتماي وسنفا وميت محسن وكفر علي عبد الله وكفر النعيم ودنديط والبوها وميت الفرماوي وكفر المقدام وميت يعيش وكفر ابو نبهان وميت ابو خالد وبشلا وكفر النعمان وفي مركز اجا شملت قري طنامل الغربي ونوسا البحر واخطاب وميت ابو الحسين وميت مسعود وجلموه وميت العامل وسنبخت والانشاصية.

 كما تم اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لحوض القلع الفوقاني والتحتاني بنطاق حي غرب المنصورة ولمنطقة العبور وكذا تعديل المخططات التفصيلية لمنطقة شمال وشرق ترعة المنصورية وغرب ترعة المنصورية بنطاق حي شرق المنصورة وايضا تعديل المخطط التفصيلي لمنطقة غرب الجامعة نطاق مركز ومدينة المنصورة وايضا المخطط التفصيلي لمدينة ميت سلسيل ومدينة طلخا ومدينة دكرنس.

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محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية الدقهلية التنمية العمرانية المخططات التفصيلية المخططات الاستراتيجية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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