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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف : اعتماد 20 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة الجيزة المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر دفعة مايو 2022.

خطابة بالمكافأة على بند التحسين

وأكدت الأوقاف نشر أسماء باقي الناجحين تباعًا ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم :

الأوقاف تطلق مبادرة "اكتشاف"

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتنمية المواهب ورعايتها، تطلق وزارة الأوقاف المرحلة الأولى من مبادرة "اكتشاف"، وترصد لها مبلغ مليون جنيه لمرحلتها الأولى.


وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب في مجالات الدعوة ، والقرآن الكريم ، والابتهال الديني، مع التأكيد على أنها ليست مجرد مسابقة عابرة إنما هي خطة مدروسة لرعاية المواهب والنوابغ. 
وتضم أربعة فروع : 


الفرع الأول : الصوت الذهبي ، ويهدف إلى اكتشاف الأصوات شديدة التميز في قراءة القرآن الكريم والابتهال الديني.
الفرع الثاني : القارئ الصغير ، لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن تحت سن 16 عامًا. 
الفرع الثالث : الخطيب النابه ، ويهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الخطابية المتميزين في الجانب الخطابي شكلًا ومضمونًا بشرط التمكن التام من ناصية اللغة العربية. 


الفرع الرابع : الإمام المؤثر والواعظة المؤثرة ، ويعنى به الإمام الأكثر تأثيرًا في محيطه الجغرافي من حيث اجتماع الناس حول علمه وثقتهم فيه ، ومشاركته الاجتماعية لهم ، أو تأثيره الإيجابي في مواقع التواصل، وكذلك الواعظة المؤثرة.


وستبدأ المبادرة على مستوى المديريات الإقليمية في مرحلتها التمهيدية من خلال محكمين متخصصين في كل فرع ، على أن تكثف جميع المديريات إعلانها عن ذلك على موقع المديرية وعبر إداراتها الفرعية ، كما يمكن التقدم للمبادرة مباشرة في موعد أقصاه 31 يناير الجاري. 

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