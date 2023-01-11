عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمرة الثانية.. ارتفاع أسعار 5 طرازات من هيونداي 2023| صور

ارتفاع أسعار 5 سيارات
ارتفاع أسعار 5 سيارات هيونداي 2023

كشف وكيل هيونداي في مصر عن زيادات جديدة لطرازات هيونداي بعد الزيادات التي تمت في بداية العام الجاري، وشملت الزيادات سيارات، النترا HD، وأكسنت RB، وHCI، وتوسان وبايون بعد غيابهم لفترة.

و شملت الزيادات في بداية يناير الجالري موديلي أكسنت HCI، والنترا HD، بينما الزيادات الجديدة شملت نفس الموديلين كما ظهرت موديلات أخرى كانت غير متوفرة وباتت متوفرة الآن ولكن بزيادات سعرية .

قيمة الوديعة البنكية لأبرز سيارات هيونداي المرشحة للاستيراد من الخارج

ارتفاع 10 آلاف جنيه.. أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023

1- النترا HD موديل 2023

تحصل سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 165نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 121 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك.

 وتتسارع السيارة من صفر وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 11.3 ثانية، وتستهلك 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 53 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 182 كم/ساعة .

النترا HD موديل 2023

أسعار سيارة  النترا HD موديل 2023

الفئة الأولي GL  تقدم بسعر 510 ألف جنيه، بدلاً من 455 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

الفئة الثانية SR  تقدم بسعر 520  ألف جنيه بدلاً، من 465 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DAB ABS  تقدم بسعر 530 ألف جنيه بدلاً، من 475 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هاي لاين  تقدم بسعر 540 ألف جنيه بدلاً، من 485 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

2- أكسنت HCI موديل 2023

جاءت سيارة أكسنت HCI موديل 2023 بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، ينتج قوه حصانيه  99 حصان، وعزم دوران 132 نيوتن/متر، وتنقل القوة للعجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك مكون 6 سرعات.

أكسنت HCI موديل 2023

أسعار أكسنت HCI موديل 2023

الفئة الأولي سمارت غير متاحة وآخر سعر لها كان 370 ألف جنيه.

الفئة الثانية  سمارت سيفتي تقدم بسعر 545 ألف جنيه بدلاً، من 495 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سمارت فن تقدم بسعر  565 ألف جنيه، بدلاً من 510 ألف جنيه، بزيادة 55 الف جنيه.

الفئة الرابعة سمارت بلس تقدم بسعر  585 ألف جنيه بدلاً، من 530 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

3-هيونداي أكسنت RB موديل 2023

تمتلك سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 125 حصان، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لتر، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 11.1 ثانية، وتستهلك 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

هيونداي أكسنت RB موديل 2023

أسعار سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023

الفئة الأولي GL تقدم بسعر 410 ألف جنيه، بدلاً من 360 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثانية SR  تقدم بسعر 420 ألف جنيه، بدلاً من 370  ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DAB ABS تقدم  بسعر 435 ألف جنيه، بدلاً من 380 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هاي لاين  تقدم بسعر 445 ألف جنيه، بدلاً من 390 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

الفئة الرابعة اعلى فئة تقدم بسعر  455  ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه بزيادة 55 ألف جنيه.

4-هيونداي بايون موديل 2023

تخرج قوه سيارة هيونداي بايون موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 100 حصان، وعزم اقصي للدوران يصل الي 134 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 10.4 ثانية.

هيونداي بايون موديل 2023

أسعار سيارة هيونداي بايون موديل 2023

الفئة الأولي سبيريت تقدم بسعر 635 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه.

الفئة الثانية دايناميك تقدم بسعر 685 ألف جنيه بدلاً من 570 ألف جنيه، بزيادة 115 ألف جنيه.

الفئة الرابعة إليت تقدم بسعر 725 ألف جنيه، بدلاً من 600 ألف جنيه، بزيادة 125 ألف جنيه.

الفئة الخامسة ألتيمايت تقدم بسعر  760 ألف جنيه، بدلاً من 625 ألف جنيه، بزيادة 135 ألف جنيه.

5- هيونداي توسان موديل 2023

تظهر سيارة هيونداي توسان موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج عزم أقصي للدوران 265 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 180 حصان، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 9 ثواني، وتستهلك 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعة السيارة القصوى 201 كم/ساعة .

هيونداي توسان موديل 2023

أسعار سيارة  هيونداي توسان موديل 2023

تتوافر سيارة  هيونداي توسان موديل 2023  من خلال فئة واحدة، وهي الفئة سمارت بسعر 915 ألف جنيه، بدلاً من 600 ألف جنيه، بزيادة 315 ألف جنيه. 

النترا HD موديل 2023 أكسنت HCI موديل 2023 هيونداي اكسنت RB موديل 2023 هيونداي بايون موديل 2023 هيونداي توسان موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

خفض أسعار الفائدة على القروض | تحرّك رسمي من الحكومة يخص هذه الفئات

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

شروط فيوتشر لبيع عمر كمال إلى الأهلي.. تفاصيل

أسعار الذهب الآن في مصر

اشتروا بسرعة .. شعبة الذهب: قابل للصعود عالميا

موضوعات متعلقة

زيادة جديدة في أسعار 6 طرازات 2023 من شيرى| تفاصيل

خلال يناير.. زيادة أسعار 5 طرازات من سيتروين 2023 في مصر |صور

تحت 20 ألف دينار.. 5 سيارات شبابية 2023 في الكويت| صور

آخر موعد للمشاركة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج| تفاصيل

الزيادة الأولى في أسعار هافال موديل 2022 خلال العام الجديد.. تفاصيل

أوفر برايس 90 ألف جنيه على سعر أوبل كروس لاند 2023

سعر تويوتا الملكة يصل إلى 115 ألف جنيه| صور

اشتري كيا أوتوماتيك بدل الصيني بـ 60 ألف جنيه| صور

ترشيحاتنا

الطريق إلى المشنقة.. جثة بدون أعضاء حساسة تكشف جريمة العشق الحرام بكرداسة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة رعدية خلال ساعات.. فيديو

تحذير خطير من دافوس .. التضخم أكبر تهديد عالمي في العامين المقبلين

ياسر جلال يتبرع بـ3 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.. التفاصيل الكاملة

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي

أزمات خطيرة.. الاتحاد الأوروبي يعترف بوصوله إلى طريق مسدود بسبب عقوبات روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في عز البرد | شاهد

لوك مختلف.. ياسمين الخطيب تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

عير متوقعة.. 3 أمراض تصيب البشرة في الشتاء

فستان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

أكس بي بي يضرب العالم| حكاية متحور كورونا الأكثر خطورة ..فيديو

كارت أحمر لـ ياسمين عز .. القومي للمرأة يتقدم بشكوى ضدها..فيديو

صلى حاضرا وشيع جنازة .. وفاة محفظ القرآن صفوت صديق تقلب السوشيال ميديا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ