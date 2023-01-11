للمرة الثانية.. ارتفاع أسعار 5 طرازات من هيونداي 2023| صور

كشف وكيل هيونداي في مصر عن زيادات جديدة لطرازات هيونداي بعد الزيادات التي تمت في بداية العام الجاري، وشملت الزيادات سيارات، النترا HD، وأكسنت RB، وHCI، وتوسان وبايون بعد غيابهم لفترة.

و شملت الزيادات في بداية يناير الجالري موديلي أكسنت HCI، والنترا HD، بينما الزيادات الجديدة شملت نفس الموديلين كما ظهرت موديلات أخرى كانت غير متوفرة وباتت متوفرة الآن ولكن بزيادات سعرية .

1- النترا HD موديل 2023

تحصل سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 165نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 121 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك.

وتتسارع السيارة من صفر وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 11.3 ثانية، وتستهلك 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 53 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 182 كم/ساعة .

النترا HD موديل 2023

أسعار سيارة النترا HD موديل 2023

الفئة الأولي GL تقدم بسعر 510 ألف جنيه، بدلاً من 455 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

الفئة الثانية SR تقدم بسعر 520 ألف جنيه بدلاً، من 465 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DAB ABS تقدم بسعر 530 ألف جنيه بدلاً، من 475 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هاي لاين تقدم بسعر 540 ألف جنيه بدلاً، من 485 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

2- أكسنت HCI موديل 2023

جاءت سيارة أكسنت HCI موديل 2023 بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، ينتج قوه حصانيه 99 حصان، وعزم دوران 132 نيوتن/متر، وتنقل القوة للعجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك مكون 6 سرعات.

أكسنت HCI موديل 2023

أسعار أكسنت HCI موديل 2023

الفئة الأولي سمارت غير متاحة وآخر سعر لها كان 370 ألف جنيه.

الفئة الثانية سمارت سيفتي تقدم بسعر 545 ألف جنيه بدلاً، من 495 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سمارت فن تقدم بسعر 565 ألف جنيه، بدلاً من 510 ألف جنيه، بزيادة 55 الف جنيه.

الفئة الرابعة سمارت بلس تقدم بسعر 585 ألف جنيه بدلاً، من 530 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

3-هيونداي أكسنت RB موديل 2023

تمتلك سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 125 حصان، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لتر، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 11.1 ثانية، وتستهلك 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

هيونداي أكسنت RB موديل 2023

أسعار سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023

الفئة الأولي GL تقدم بسعر 410 ألف جنيه، بدلاً من 360 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثانية SR تقدم بسعر 420 ألف جنيه، بدلاً من 370 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DAB ABS تقدم بسعر 435 ألف جنيه، بدلاً من 380 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هاي لاين تقدم بسعر 445 ألف جنيه، بدلاً من 390 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

الفئة الرابعة اعلى فئة تقدم بسعر 455 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه بزيادة 55 ألف جنيه.

4-هيونداي بايون موديل 2023

تخرج قوه سيارة هيونداي بايون موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 100 حصان، وعزم اقصي للدوران يصل الي 134 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 10.4 ثانية.

هيونداي بايون موديل 2023

أسعار سيارة هيونداي بايون موديل 2023

الفئة الأولي سبيريت تقدم بسعر 635 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه.

الفئة الثانية دايناميك تقدم بسعر 685 ألف جنيه بدلاً من 570 ألف جنيه، بزيادة 115 ألف جنيه.

الفئة الرابعة إليت تقدم بسعر 725 ألف جنيه، بدلاً من 600 ألف جنيه، بزيادة 125 ألف جنيه.

الفئة الخامسة ألتيمايت تقدم بسعر 760 ألف جنيه، بدلاً من 625 ألف جنيه، بزيادة 135 ألف جنيه.

5- هيونداي توسان موديل 2023

تظهر سيارة هيونداي توسان موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج عزم أقصي للدوران 265 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 180 حصان، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 9 ثواني، وتستهلك 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعة السيارة القصوى 201 كم/ساعة .

هيونداي توسان موديل 2023

أسعار سيارة هيونداي توسان موديل 2023

تتوافر سيارة هيونداي توسان موديل 2023 من خلال فئة واحدة، وهي الفئة سمارت بسعر 915 ألف جنيه، بدلاً من 600 ألف جنيه، بزيادة 315 ألف جنيه.