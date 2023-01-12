خطاب تحريضي.. القومي للمرأة يطالب بمحاكمة ياسمين عز| فيديو جراف

غضب ضد ياسمين عز .. تصاعدت الأزمة والحرب الكلامية بين القائمين على المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، رئيس المجلس، والإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" على قناة "MBC مصر".

ثورة سيدات القومي للمرأة

وأعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، ولجانه الدائمة وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، عن رفضه وعميق استيائه من المحتوى المسيء الذى يقدم من خلال برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "MBC مصر" للمذيعة ياسمين عز، والذي يمثل إهانة وتحقيرا وتقليلا من شأن المرأة المصرية، ويضر بها، كما يعد محتوى موجها لتغييب الوعى المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.

ولمتابعة المزيد حول الغضب على ياسمين عز من المجلس القومي للمرأة بسبب تصريحاتها المسيئة للمرأة، تابع الفيديو جراف التالي: