العراق..إطلاق سراح مستشار رئيس الوزراء العراقي السابق في قضية سرقة القرن

أفادت صحيفة النهار العربي بأنه تم اطلاق سراح مستشار رئيس الوزراء العراقي السابق هيثم الجبوري بكفالة مالية عن قضية تورطه بـ"سرقة القرن" والكسب غير المشروع.

وكان قد تحدث الوزير العراقي السابق حسن الجنابي، في وقت سايق ، عن أحد المتورطين في "سرقة القرن"، قائلاً إنه عاد ليمارس نشاطه الاجتماعي عبر تطبيقات التواصل، مؤكداً أنه حاول تجاوز الحدود لتأدية مناسك العمرة، لكنه مُنع وعاد أدراجه ليعيش "عيشة الرهبان"، على حد تعبيره.





وقال الجنابي في تدوينة : "لا احب (الفضائح) وهذه ليست فضيحة، بل ان أكثر شيء متداول على مواقع التواصل وبرامج الفضائيات هي الفضائح التي لم يعد يهتم بها حتى المفضوحين انفسهم".



وأضاف، "من مصدر موثوق ان أحد الذين ورد اسمهم في (فضيحة) سرقة المال العام المسمى بـ (الأمانات)، والذي توقف عن التواصل مع أصدقاء ما قبل المنصب، عاد مؤخراً الى ارسال (جمعة مباركة) و(صباح الخير) وأدعية التقوى الأخرى!.".



وتابع الجنابي أن، "الفضيحة انه استأجر عدداً من السيارات لنفسه ولعائلتة وبعض اقاربه للتمويه، وسلك الطريق البري لأداء العمرة في المملكة السعودية عن طريق منفذ (عرعر) الصحراوي، وليذهب بعد العمرة في حال سبيله من مكة المكرمة الى مكان الإقامة ليخصص ما تبقى من حياته في التعبد طبعاً".



ولفت، "من سوء حظه أن اسمه مدرج على قائمة الممنوعين من السفر فعاد أدراجه ليعيش عيشة الرهبان!!". وتساءل، "هل تنتهي محاولاته؟.. لماذا لا يعتقل؟.. ارجو ان تصل رسالتي لمن يهمه الأمر".

