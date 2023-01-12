رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يبحث سبل التعاون المشترك مع محمود الشيخ

استقبل الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية؛ وذلك لبحث وتعزيز سبل وآليات التعاون المشترك بين الجانبين.

قدم الدكتور عربى كشك التهنئة إلى الدكتور محمود الشيخ لتوليه منصب القيام بعمل رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة مناسبة هامة لتبادل الأفكار حول تعزيز وتوسيع نطاق سبل التعاون الأكاديمى والبحثى والعلمى بين الجامعتين.

تناول اللقاء سبل التعاون المستقبلية، والأنشطة التعليمية والتدريبية والطلابية المختلفة، بالإضافة إلى البرامج التكنولوجية الموجودة والمخطط افتتاحها لتتماشى مع احتياجات الدولة وخططها الإستراتيجية، خاصة فى ظل اهتمام الدولة بالتعليم التكنولوجي بإعتباره أحد المسارات التعليمية الهامة لقيادة قاطرة التنمية.

وأكد الدكتور كشك علي ضرورة توثيق أواصر التعاون مع الجامعات المختلفة ،حيث يتم توفير فرص تدريب مشتركة لطلاب الجامعتين وتبادل الخبرات فى مجال ريادة الأعمال وابتكارات ومشروعات الطلاب وغيرها من الموضوعات المشتركة.

وعلي جانب آخر كان قد تابع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، وذلك لطلاب برنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات، رافقه الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

واطمأن الدكتور عربى كشك، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

ووجه الدكتور كشك ، بضرورة الإلتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للإمتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب، والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة.

وتابع رئيس الجامعة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين والمراقبين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها،مشيرا إلى أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة.

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