15 يناير.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن إدارة الفريق البحثي



تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بشهر يناير ٢٠٢٣ عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



و من هذه الدورات يستعد المركز لتنظيم برنامج تدريبي لاعضاء هيئة التدريس عن كيفية و طرق ادارة الفريق البحثي و ذالك يوم ١٥ يناير ٢٠٢٣