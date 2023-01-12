إيران.. مقتل رجل أمن وإصابة اثنين في هجوم مسلح بلوشستان

أعلنت إيران، اليوم الخميس، عن وقوع قتلى وجرحى من قوات الأمن بهجوم لمسلحين في سيستان بلوشستان، وهذه ليست المرة الأولي التي تتعرض فيها قوات الأمن الإيرانية إلى هجمات مسلحة في ظل الاحتجاجات التي عم البلاد منذ مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني.

وقد أكدت إيران مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بالهجوم المسلح.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، بمقتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم "إرهابي"، جنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أنه: "خلال عمل إرهابي، استشهد أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري" في منطقة سراوان قرب الحدود الباكستانية.