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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. مقتل رجل أمن وإصابة اثنين في هجوم مسلح بلوشستان

الأمن الإيراني
الأمن الإيراني

أعلنت إيران، اليوم الخميس، عن وقوع قتلى وجرحى من قوات الأمن بهجوم لمسلحين في سيستان بلوشستان، وهذه ليست المرة الأولي التي تتعرض فيها قوات الأمن الإيرانية إلى هجمات مسلحة في ظل الاحتجاجات التي عم البلاد منذ مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني.

وقد أكدت إيران مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بالهجوم المسلح.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، بمقتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم "إرهابي"، جنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أنه: "خلال عمل إرهابي، استشهد أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري" في منطقة سراوان قرب الحدود الباكستانية.

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بلوشستان سيستان ايران قوات الأمن الإيرانية مهسا أميني الحرس الثوري

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