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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة طالب خلال حريق بمحل أحذية في المنيا

إطفاء حريق بمحل بسمالوط
إطفاء حريق بمحل بسمالوط

أصيب طالب إثر نشوب حريق بمحل احذيه بمدينة سمالوط شمال المنيا وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخمادة ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة سمالوط تتضمن نشوب حريق بمحل لبيع الأحذية بشارع سعد زغلول بجوار مسجد أبو رجب بالمعصرة شرق.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص تبين أن الحريق إندلع بمحل أحذية ملك صموئيل. س. ب بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن إصابة محمد. ح 25 عاما، طالب جامعي ومقيم بمدينة سمالوط، وأصيب بالاختناق، وتم نقله للمستشفي النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمحلات المجاورة بمساعدة الأهالي، وقد تسبب الحريق في إحتراق محتويات محل الأحذية بالكامل وتلف بعض اللافتات بالمحلات المجاورة، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، والنيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.
 

سمالوط اصابة الحماية المدنية قوات الحماية المدنية شرطة سمالوط

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