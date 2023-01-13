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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري يطالب الحكومة بحل مشاكل الصناع.. طبيب يكشف مفاجأة مدوية عن أوميكرون.. والأرصاد تحذر المواطنين | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تحذر المواطنين
كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.


تزايد الطلب.. شعبة الدواجن تكشف السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.. فيديو
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن البعض رفع الأسعار مباشرة بسبب ارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن تزايد الطلب على الدواجن خلال الفترة الماضية ساهم في زيادة الأسعار.


العربي: لن يحدث نمو اقتصادي دون وجود استقرار سياسي وأمني.. فيديو
أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي،أن مصر من الدول الأعضاء لدى صندوق النقد الدولي، ونتدفع حصص سنوية للبنك، مشيرا إلى أنه من حقها الإستفادة من الدعم الذي يقدمه البنك

خالد ميري: جماعة الإخوان الإرهابية تروج شائعات خطيرة ضد الدولة| فيديو
أكد الإعلامي خالد ميري، أن جماعة الإخوان الإرهابية، يروجون شائعات خطيرة ضد الدولة، خاصة بالوضع الاقتصادي، والهدف منه نشر حالة الإحباط لدى المواطنين.


تامر أمين: ياسر جلال مؤدب جدا ومالوش علاقة بأخوه رامز
أكد الإعلامي تامر أمين على انتشار أخبار بتبرع  ياسر جلال ب3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر وأنه يعرف ياسر جلال جيدا معبرا عن حبه الشديد له وأنه شخص مؤدب جدا وخجول وأنه من أجمل خق الله مؤكدا أنه مختلف تماما عن أخيه رامز جلال.


ناقد رياضي: غرامة كهربا تخطت 70 مليون جنيه لصالح الزمالك.. فيديو
كشف الناقد الرياضي محمد ناصر٫ مفاجأة جديدة حول قيمة غرامة لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا بعد  تحرك سعر الصرف.


سبب تسريح العمال المستمر.. مصطفى بكري يطالب الحكومة بحل مشاكل الصناع
وجه الإعلامي "مصطفى بكري" رسالة إلي زملائه الإعلاميين قائلا "أعطوا الناس أمل ياجماعة بلاش تضلموها في وشهم"، وناشدهم للوقوف بجوار البلد في هذه الأزمة، معلقا "نخرج من الأزمة الأول وبعدين نتحاسب".


مش متحور .. طبيب يكشف مفاجأة مدوية عن أوميكرون | فيديو
أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أن أوميكرون المنتشر حاليا في العالم ليس متحورًا بل طفرة جديدة، لأن أوميكرون آخر متحور ظهر عالميا في وباء كورونا.

 

بكرى مصطفى بكري الأرصاد اوميكرون اخبار التوك شو

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