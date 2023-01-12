تامر أمين: ياسر جلال مؤدب جدا ومالوش علاقة بأخوه رامز

أكد الإعلامي تامر أمين على انتشار أخبار بتبرع ياسر جلال ب3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر وأنه يعرف ياسر جلال جيدا معبرا عن حبه الشديد له وأنه شخص مؤدب جدا وخجول وأنه من أجمل خق الله مؤكدا أنه مختلف تماما عن أخيه رامز جلال.

وأوضح تامر أمين عبر برنامجه "أخر النهار" عبر قناة "النهار" أن هناك مدرستين في هذا الأمر مدرسه تفضل عمل الخير في السر وعدم نشر موضوع التبرع ومدرسة أخري تفضل نشر الموضوع ووضح أنه مع المدرسه الثانية مفسرا أنه لتشجيع باقي الناس على التبرع.

تصبح عدوي إيجابية

وقال "أمين" أنه يجب علي الناس التبرع والمساعدة في العلن حتي تصبح عدوي إيجابية بين الشعب المصري معلقا "ياسر يتبرع يقوم رامز يطلع بدل المقالب اللي بيعملها دي"