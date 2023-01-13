عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان: مؤتمر التنمية المستدامة يستهدف تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الإنتاجية

المؤتمر يستهدف إبراز
المؤتمر يستهدف إبراز دور الاستدامة فى تعزيز تنافسية المؤسسات

انطلقت اليوم الجمعة، بمدينة الأقصر، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة تحت عنوان "شراكات قطاع الأعمال: نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة" والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه جمعية الأورمان، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها الجندى، وزيرة الهجرة، والدكتورة هبة مجدى، ونائب وزيرة التخطيط، والدكتور نائل درويش، نائب وزير البترول، خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات.

وزير الرياضة: تطوير 37 مركز شباب في الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة

الأقصر.. وزير الرياضة يفتتح مركز شباب الهنادي بأرمنت

وأعلن محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، نائب مديرعام جمعية الاورمان، ان المؤتمر بدأ بالجلسة الوزارية بمدينة الأقصر، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات والبنوك والخبراء الدوليين في مجال التنمية المستدامة إلى مدينة الأقصر.

 

وأوضح فؤاد أن المؤتمر يستهدف إبراز دور الاستدامة فى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الإنتاجية وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية وبيان الانعكاسات الإيجابية لتطبيق مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والإقتصادية، كما يسعى المؤتمر إلى بيان أهمية تحقيق التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية بهدف تنفيذ مشروعات المسؤولية االمجتمعية التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع مع مراعاة رؤية مصر 2030.

 

مضيفا أن المؤتمر سيواصل المناقشات التي أثيرت خلال COP 27 بين الحكومة وواضعي السياسات والقطاع الخاص حول التحديات التي تواجه خلق بيئة تمكينية لمشاركة القطاع الخاص في توفير حلول مناخية أكثر مرونة، ودور منظمات المجتمع المدني في مواجهة التأثير السلبي لتغير المناخ الاجتماعي والاقتصادي على الفئات الضعيفة، وسوف يسلط المؤتمر الضوء على دور التمويل في مختلف جوانب التحول الأخضر.

 

يذكر أن الأورمان كانت قد نظمت مؤتمرها الأول للتنمية المستدامة، في 2020 ، والثانى فى 2022 في محافظة الأقصر،  بحضور عدد من الوزراء،  وخبراء عالميين،  وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية، عربية، إقليمية ودولية.

IMG-20230113-WA0048
IMG-20230113-WA0048
IMG-20230113-WA0050
IMG-20230113-WA0050
IMG-20230113-WA0049
IMG-20230113-WA0049
IMG-20230113-WA0047
IMG-20230113-WA0047
IMG-20230113-WA0042
IMG-20230113-WA0042
IMG-20230113-WA0043
IMG-20230113-WA0043
IMG-20230113-WA0046
IMG-20230113-WA0046
IMG-20230113-WA0045
IMG-20230113-WA0045
IMG-20230113-WA0044
IMG-20230113-WA0044
IMG-20230113-WA0031
IMG-20230113-WA0031
الأقصر الأورمان التنمية المستدامة وزير الزراعة التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة قطاع الاعمال نيفين القباج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

مرتضى منصور : الحكام الشباب شخصيتهم قوية

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

الجرام بـ 1850جنيه.. اعرف أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

ترشيحاتنا

40 كيانا ووزير الرياضة والحرس الثوري.. عقوبات ضخمة من أوروبا على إيران

وزير الخارجية الإيراني: طهران ترحب بالحوار بين سوريا وتركيا

بايدن أمام القضاء.. تعيين مدعي عام مستقل للتحقيق في قضية الوثائق السرية

حكم التأمين عند قراءة آية فيها دعاء أثناء الصلاة.. دار الإفتاء ترد

حميد وهشام وأكرم في زيارة مفاجئة للكينج محمد منير (صور)

رابط استمارة الثانوية العامة 2023 .. بدء التسجيل الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

مش عايزين يتجوزوا..5 أبراج سناجل بمزاجهم |لن تتوقع من هم؟

بفستان لافت.. شاهيناز تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ