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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر.. وزير الرياضة يفتتح مركز شباب الهنادي بأرمنت

وزير الشباب يفتتح
وزير الشباب يفتتح مركز شباب الهنادي ويتفقد تطوير مركزى شباب

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم، مركز شباب الهنادي بإسنا شرق، والذى تم إنشاؤه بشكل كامل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وزير الرياضة يفتتح أعمال التطوير بمركزي شباب في الأقصر

أشرف صبحى يشيد بالموقع الفريد لإقامة ماراثون الأقصر الدولى

يضم مركز شباب الهنادى ملعب كرة قدم بالأبعاد الخماسية، ومبنى إدارى وصالات للأنشطة الرياضية ومساحات خضراء، وشهد الوزير عرضاً رياضياً فى الكاراتيه قدمه مجموعة من البراعم بالمركز.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحى مركز شباب النواصر   بإسنا غرب الجارى تطويره ضمن مبادرة "حياة كريمة" من حيث رفع  كفاءة المبنى الإدارى وإنشاء ملعب خماسى بالنجيل الصناعى.

وفى وقت سابق، رصد وزير الشباب والرياضة معدل التطوير الجارى بمركز شباب الديمقراط بأرمنت أثناء زيارته للمركز،  ويشمل التطوير مبنى أنشطة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير المركز برفع كفاءة المبنى الإدارى، وتعرف الوزير على احتياجات المركز الإضافية من حيث تطوير الملعب الخماسى وتسوير المركز.

رافق الوزير الدكتور محمد عبد القادر حجازى نائب محافظ الأقصر، ومن وزارة الشباب والرياضة ، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وإيمان عبد الجابر  رئيس الإدارة المركزية للبرلمان، والدكتور محمد عبد  القادر مساعد الوزير، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومحمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم.

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الأقصر وزير الشباب الشباب والرياضة مبادرة حياة كريمة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

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