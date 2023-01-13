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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم سابق عن وليد عبدالرازق: خطآن غير مؤثرين في مباراة الأهلي والمصري

مباراة الأهلي والمصري
مباراة الأهلي والمصري

سلط حكم الساحة السابق خليفة مدكور عبدالله الضوء على أخطاء وليد عبد الرازق حكم مباراة الأهلي والمصري التي أقيمت مساء أمس الخميس فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قال خليفة مدكور عبدالله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حتى لا تقضوا على وليد عبدالرازق هذه هى المباراة الأولى له فى الدورى الممتاز طرفها الأهلي ولم يخطئ خطأ أثر في نتيجة المباراة ولم يحتسب خطأ ويتم إلغاءه من قبل VAR.

أضاف: خطأين فقط في المباراة لحكم مباراة الأهلي هما عدم إحتساب مخالفة لصالح محمد شريف وانذار لاعب المصرى لـ دهس قدم محمد شريف وعدم إنذار محمود جاد حارس المرمى  لـ إدعاء الإصابة.

استطرد : أما إنذار محمود متولى مدافع النادي الأهلي أنا لا أستطيع تقييمه لأنى لا أعلم هل صدرت مخالفة لفظية من محمود متولى أم لا.

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الأهلي يتعادل سلبيا أمام المصري

تعادل سلبيا أمام المصري أمس في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز واستمر في صدارة ترتيب الدوري برصيد ٣١ نقطة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة دون راحة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق سموحة في نصف نهائي كأس مصر والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.

اكتفى محمد مجدى أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بـ جلسة تأهيل منفرد في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم بعد إصابته في مباراة أمس أمام المصري بالدوري.

وخضع أفشة لجراحة أعلى العين اليسرى عقب انتهاء مباراة المصري أمس؛ بسبب تعرضه لجرح قطعي في إحدى الكرات المشتركة مع حارس الفريق المنافس.

وأوضح الجهاز الطبي للفريق أن أفشة اكتفى بأداء جلسة تدريبية منفردة في «الجيم» لحين زوال الورم أعلى العين حتى يتسنى له المشاركة في التدريبات الجماعية.

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إصابة جديدة فى الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها ياسر إبراهيم مدافع الفريق، ‏كشفت عن تعرضه للإصابة في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي والمصري التي أقيمت أمس ‏على استاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري ‏الممتاز. ‏

 

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