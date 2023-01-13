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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: العالم منبر بالعاصمة الإدارية وحجم العمران في المدن الجديدة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس محمد طلعت استشاري العاصمة الإدارية الجديدة، إنه منذ عدة سنوات كان ينشر ويعرض فيديوهات لوزارة الإسكان لدى الكثير من دول العالم لتوضيح حجم العمران الهائل في مصر، والجميع في الخارج كان منبهرا بما تشهده مصر من عمران خاصة العاصمة الإدارية الجديدة.


وأضاف استشاري العاصمة الإدارية الجديدة، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أنه دائما ما يحرص على نقل صورة العاصمة الإدارية الجديدة على أنها مشروع المستقبل فهى مدينة ذكية وكل مشروع يتم تنفيذه داخلها يتضمن فكر خاص ومبهر ومختلف.


وتابع أن العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة وكل المدن الذكية بالجمهورية الجديدة، سيشعر بقيمتها المواطنين قريبا.

العاصمة الادارية المنصورة الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة محمد طلعت الجمهورية الجديدة

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