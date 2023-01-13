تحويلات مرورية بمحيط إغلاق امتداد محور 26 يوليو بسبب المونوريل.. تعرف عليها

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور في محيط غلق امتداد محور 26 يوليو.

وأعلنت الإغلاق تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية خط مدينة 6 أكتوبر بطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الواحات تحديداً "بالمنطقة المواجهة لمدخل نادى 6 أكتوبر وميدان الحصري" بالجيزة.. الأمر الذى يستلزم غلق كلى لطريق امتداد محور 26 يوليو بالموقع المشار إليه.

وبدأ تنفيذ تلك الأعمال من الساعة 2 صباح اليوم الجمعة الموافق 13/1/2023 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 9/4/2023.

تحويلات مرورية

- تم استحداث طريق بديل بجوار منطقة الأعمال عند تقاطع مدخل نادى 6 أكتوبر مع إمتداد محور 26 يوليو.

- حركة المركبات التى ترغب باستكمال السير بامتداد محور 26 يوليو اتجاه طريق الواحات تسلك الطريق المستحدث وصولاً حتى الطريق الرئيسى مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة المركبات التى ترغب بالسير إتجاه المدخل المؤدى إلى نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى يتم الدخول يميناً إتجاه المدخل الحالى بدون أية تحويلات مرورية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.