عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية بمحيط إغلاق امتداد محور 26 يوليو بسبب المونوريل.. تعرف عليها

صدى البلد

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور في محيط غلق امتداد محور 26 يوليو. 

 

 وأعلنت الإغلاق تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية خط مدينة 6 أكتوبر بطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الواحات تحديداً "بالمنطقة المواجهة لمدخل نادى 6 أكتوبر وميدان الحصري" بالجيزة.. الأمر الذى يستلزم غلق كلى لطريق امتداد محور 26 يوليو بالموقع المشار إليه.

 

وبدأ تنفيذ تلك الأعمال من الساعة 2 صباح اليوم الجمعة الموافق 13/1/2023 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 9/4/2023.

 

 

 

تحويلات مرورية

 

- تم استحداث طريق بديل بجوار منطقة الأعمال عند تقاطع مدخل نادى 6 أكتوبر مع إمتداد محور 26 يوليو.

- حركة المركبات التى ترغب باستكمال السير بامتداد محور 26 يوليو اتجاه طريق الواحات تسلك الطريق المستحدث وصولاً حتى الطريق الرئيسى مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة المركبات التى ترغب بالسير إتجاه المدخل المؤدى إلى نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى يتم الدخول يميناً إتجاه المدخل الحالى بدون أية تحويلات مرورية.

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور الجيزة كثافات مرورية غلق امتداد محور 26 يوليو مونوريل العاصمة الإدارية ميدان الحصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

مرتضى منصور يضع شرطا جديدا لتقسيط غرامة كهربا

مرتضى منصور يسخر من سيد عبدالحفيظ عقب تعادل الأهلي أمام المصري

موضوعات متعلقة

مشكلتي من ليلة الدخلة.. قصة هناء في محكمة الأسرة: أنا تعبت

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور روض الفرج بـ أوسيم

موت وخراب ديار..السيطرة على حريق التهم مزرعة دواجن بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي

حريق بكرفانات مدخل مدينة زويل التعليمية بأكتوبر

الضحك والتفكير أثناء القيادة.. مخالفات رادار تثير الجدل| تعرف على حقيقتها

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

حبس المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة في أكتوبر

وجدت ملابسي الخاصة متسخة في الحمام.. مأساة وفاء مع خيانة زوجها

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية بمحيط إغلاق امتداد محور 26 يوليو بسبب المونوريل.. تعرف عليها

عنق الزجاجة.. مصر في مواجهة صعبة أمام كرواتيا ببطولة العالم لكرة اليد

بعد نوة الفيضة الكبرى.. حقيقة تعطيل الدراسة بالإسكندرية خلال الأيام المقبلة

تهدد 3 مليار طفل.. الأزهر يرصد القصة الكاملة لخطر الألعاب الإلكترونية

لأصحاب المصانع والمزارع.. دعم من الحكومة بفائدة 11%| تفاصيل

يشتركان فى الكبد والأمعاء.. مستشفى سعودي ينجح فى فصل توأم عراقي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عايزين يتجوزوا..5 أبراج سناجل بمزاجهم |لن تتوقع من هم؟

بفستان لافت.. شاهيناز تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين الرجال والنساء في الإصابة بالأمراض الوعائية..هؤلاء الأشخاص معرضون للخطر في البرد

نقاط وبقع سوداء صادمة تظهر على الشمس.. ما سببها وتأثيرها؟

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ