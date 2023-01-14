غدًا.. آخر موعد لاستقبال ترشيحات جوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية

أعلنت جامعة عين شمس آخر موعد لغلق باب الترشح لجائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم التربوية وجائزة عين شمس التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية 2022-2023، غدًا الأحد الموافق 15 يناير 2023 بناء على توجيهات الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وشدد جامعة عين شمس على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من الجامعة الراغبين في الترشح سرعة الانتهاء من جميع الأوراق والاعتمادات وضرورة مراجعة الإدارة العامة للبحوث لمراجعة الاستيفاء لمتطلبات الجائزة قبل انتهاء موعد الترشح.

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

ويأتي إطلاق منظومة الجوائز الداخلية استكمالًا لمسيرة التميز الداخلي والعمل على تطبيق منظومة الجوائز الداخلية بالجهاز الإداري بالدولة بهدف تعميق ثقافة التميز وتعزيز الروح التنافسية، للمساهمة في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" بفئات الكليات الحكومية، والمبادرة الابتكارية الحكومية وفرق العمل.

وكان قد أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتشكيل فريق إدارة جائزة التميز الداخلية للجامعة برئاسة الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وعضوية كلًا من الدكتورة هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب ومسؤول التقييم باللجنة.

كما تضم اللجنة الدكتور منى عبد الحميد سيد الأستاذ بقسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة ومسؤول التقييم والدكتور محمد عاطف سيد المدرس بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بكلية الهندسة ومسؤول الدعم التكنولوجي والتقني وم.م. رضوى رضا الحسيني مدرس مساعد بقسم الحسابات العلمية بكلية الحاسبات والمعلومات مسؤول الدعم التكنولوجي والتقني والدكتور محمد أحمد محمد أنور مدرس مساعد بقسم كهرباء قوى بكلية الهندسة ومسؤول الاتصال والعلاقات العامة.

المسابقة يتنافس بها مختلف كليات الجامعة في ثلاثة محاور رئيسية هي محور الجائزة المؤسسية، محور فريق العمل ومحور الابتكار.