إيران .. تفاصيل مقتل ضابط في هجوم مسلح وسط البلاد

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الجمعة، أن ضابطا من قوات الأمن الداخلي لقي مصرعه جراء هجوم مسلح استهدفه في مدينة ساوه التابعة لمحافظة مركزي وسط إيران.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "النقيب أحمد كشوري أحد قادة قوات الشرطة في مدينة ساوه لقي مصرعه في هجوم مسلح"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

مطاردة

في المقابل، أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بأن "النقيب أحمد كشوري أصيب بجروح خطيرة قبل أيام قليلة أثناء مطاردة المهربين في ساوه وتم إرساله إلى مستشفى في طهران لتلقي مزيد من العلاج، لكنه توفي مساء الجمعة".

وأكدت الوكالة أن "النقيب كشوري هو أحد قادة قوات الشرطة في مدينة ساوه".

فيما قالت منصات إخبارية داعمة للاحتجاجات في إيران، إن "النقيب أحمد كشوري لقي مصرعه خلال احتجاجات شهدتها مدينة ساوه مساء الجمعة".

وقالت قناة "الثوار" في تلغرام، إن "النقيب أحمد كشوري لقي مصرعه جراء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام في مدينة ساوه"، مضيفة أنه "في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الهجمات بالأسلحة على قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة".

وأعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق، أنه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في منتصف سبتمبر 2022، لقي 66 من عناصر الشرطة والباسيج والحرس الثوري مصرعهم في الأحداث الأخيرة.