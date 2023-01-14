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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخرهم سوسن بدر وصلاح السعدني.. شائعات الوفاة تهاجم الفنانين

صلاح السعدني - سوسن
صلاح السعدني - سوسن بدر

من حين لآخر تقوم بعض الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج إلى شائعات وفاة بعض النجوم مما يثير قلق محبيهم ، وفى السطور التالية نرصد ابرز الفنانين الذين تعرضوا إلى تلك الشائعة المزعجة :
 

سوسن بدر :

سوسن بدر من أحدث الشخصيات التى تعرضت الى تلك الشائعة السخيفة ، حيث ترددت شائعة  عن وفاتها  خلال الساعات القليلة الماضية عبر بعض صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن سرعان ما خرجت نقابة المهن الموسيقية ونفت هذه الشائعات، كما تعجبت سوسن بدر من الشائعة وقالت في تصريحات صحفية إنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات. 

صلاح السعدني :

خلال الايام الماضية اثارت شائعة وفاة النجم صلاح السعدني قلق محبيه ، الى ان خرج نجله الفنان أحمد السعدني ، وأكج أن والده بصحة جيدة، معقباً:"أبويا بخير الحمدلله، إن شاء الله تتشل ياللي كتبت خبر الإشاعة". 


وعلقت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين، بأن كل ما تردد حول وفاة الفنان صلاح السعدني، عار تماما من الصحة .

 

عادل إمام 


عادل إمان من أكثر الفنانين الذىين تعرضوا الى شائعات الفواة ، سواء عن طريق حادث أو إثر أزمة قلبية مفاجئة، حيث أكد "الزعيم" أن هذه الشائعات تؤثر عليه نفسيا وعلى أسرته.



نجلاء فتحى


وكذلك الفنانة المعتزلة نجلاء فتحي، التى انضمت لقائمة هذه الشائعة، وتناقلت أكثر من مرة بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة النجمة الكبيرة .. مما أضطرت اسرتها و زوجها الإعلامي حمدي قنديل، للرد على تلك الشائعات الذين وصفوها بالسخيفة.


 

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جميل راتب 


وكان الفنان جميل راتب أيضًا ضحية هذه الشائعة، وتردد أخبار وفاته أكثر من مرة، وآخرها كان يوم احتفاله بعيد ميلاده الـ85، الأمر الذى جعله يظهر فى عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي، كطريقة لنفى هذه الأخبار الكاذبة.




فيفي عبده

 


كان للفنانة الاستعراضية فيفي عبده نصيب من الشائعات بعد أن دخلت العناية المركزة لتعرضها لوعكة صحية، فوجئ الجمهور بشائعة عن وفاتها، إثر تعرضها لأزمة قلبية، وانتشر الخبر بسرعة البرق على "الفيس بوك"، لتخرج "فيفي" وترد على ذلك، قائلة إنها منزعجة من هذه الأمور السخيفة.

 

وفاة نقابة المهن الموسيقية نهال عنبر صلاح السعدنى احمد السعدنى الفنانة نهال عنبر فيفي عبدة سوسن بدر

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