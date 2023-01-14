تحدثت مع الله وظلت تبكي وقت الفجر..أسرار اعتزال مديحة كامل وارتدائها الحجاب

تصدرت الفنانة القديرة مديحة كامل مؤشرات البحث جوجل ، بمناسبة ذكري عيد ميلادها ليلة أمس .

كان صدي البلد قد نشر تفاصيل باعتزال الفنانة مديحة كامل خلال الفترة الماضية ،على لسان السيناريست الكبير محمد الباسوسى الذي شاهداً على موقف تعرضت له الفنانة مديحة كامل قبل أعتزالها ، وكان بمثابة بوادر لهذه القرارات التى اتخذتها فيما بعد .

إذ سرد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما سابقا ، أنه خلال التحضير الي العمل، وأثناء التواجد في مكتب الفنانه الراحلة مديحة كامل للتحضير الي العمل ، فوجئ بها أثناء اذان الفجر تفتح الشباك الخاص بمكتبها وتتحدث الي الله.

وتابع السيناريست محمد الباسوسي ، الراحلة مديحة كامل وقفت في الشباك وبدأت تتحدث الي الله وتقول : يارب انت ادتني كل حاجه نجومية وحب الناس وجمال وصحة وانا مدتكش حاجه ، انا جيالك قريب " .

واستكمل السيناريست محمد الباسوسي ، مديحة كامل كانت تتحدث الي الله وتبكي ، وذهبت لها وطلبت من أن تغلق الشباك لأن درجه الحرارة كانت منخفضة ، الا أنها أصرت علي الوقوف ، وحينها علمت أن مديحة كامل من الممكن أن تسلك طريقا آخر في يوم ما.

حجاب مديحة كامل وتحريم الفن :

أكد السيناريست ان مديحة كامل لم تحرم الفن ، وكل الشائعات التى ترددت بهذا الشان هى أفتراءات ، فمنذ اليوم الذى إعلنت فيه عن إعتزالها أبتعدت تماماً ولم تدلى باى تصريحات ولايوجد تصريح واحد لها فى هذا الشان .

إما بعض الادعادات التى روج لها البعض بشان غعتزالها الفن لانحصار الاضواء عنها ، فقد اكد السيناريست محمد الباسوسى انها هذا الامر لا يمت للواقع بصله ، فقد كتنت مديحة كامل تقوم بتصوير فبلم بوابة إبليس ، وكان معروض عليها العديد من الاعمال السينمائية والتليفزيونية .

عن غضبها بسبب أفيش الفيلم يقول محمد الباسوسى : مديحة كامل لم تغضب من الافيش ، ولكن كان هناك مشهد لها فى العمل تقوم بالرقص على أغنية لـ حسن الأسمر ، وقد أستغله المنتج فى عمل “ ماكيت ” فى السينما المعروض بها ، وهو ما أغضبها ، ولكن قصة أعتزال مديحة كامل الفن كانت مازلت حديثة ، وقام المنتج باستغلال هذا الأمر.