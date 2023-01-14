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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحدثت مع الله وظلت تبكي وقت الفجر..أسرار اعتزال مديحة كامل وارتدائها الحجاب

مديحة كامل
مديحة كامل

تصدرت الفنانة القديرة مديحة كامل مؤشرات البحث جوجل ، بمناسبة ذكري عيد ميلادها ليلة أمس . 

كان صدي البلد قد نشر تفاصيل باعتزال الفنانة مديحة كامل خلال الفترة الماضية ،على لسان السيناريست الكبير  محمد الباسوسى الذي  شاهداً على موقف تعرضت له الفنانة مديحة كامل قبل أعتزالها ، وكان بمثابة بوادر لهذه القرارات التى اتخذتها فيما بعد . 

إذ سرد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما سابقا ، أنه خلال التحضير الي العمل، وأثناء التواجد في مكتب الفنانه الراحلة مديحة كامل للتحضير الي العمل ، فوجئ بها أثناء اذان الفجر تفتح الشباك الخاص بمكتبها وتتحدث الي الله.

 وتابع السيناريست محمد الباسوسي ، الراحلة مديحة  كامل وقفت  في الشباك وبدأت تتحدث الي الله وتقول : يارب انت ادتني كل حاجه نجومية وحب الناس وجمال وصحة وانا مدتكش حاجه ، انا جيالك قريب " .

واستكمل السيناريست محمد الباسوسي ، مديحة كامل كانت تتحدث الي الله وتبكي ، وذهبت لها وطلبت من أن تغلق الشباك لأن درجه الحرارة كانت منخفضة ، الا أنها أصرت علي الوقوف ، وحينها علمت أن مديحة كامل من الممكن أن تسلك طريقا آخر في يوم ما.

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حجاب مديحة كامل  وتحريم الفن :

أكد السيناريست ان مديحة كامل لم تحرم الفن ، وكل الشائعات التى ترددت بهذا الشان هى أفتراءات ، فمنذ اليوم الذى إعلنت فيه عن إعتزالها أبتعدت تماماً ولم تدلى باى تصريحات ولايوجد تصريح واحد لها فى هذا الشان .

 إما بعض الادعادات التى روج لها البعض بشان غعتزالها الفن لانحصار الاضواء عنها ، فقد اكد السيناريست محمد الباسوسى انها هذا الامر لا يمت للواقع بصله ، فقد كتنت مديحة كامل تقوم بتصوير فبلم بوابة إبليس ، وكان معروض عليها العديد من الاعمال السينمائية والتليفزيونية .

عن غضبها بسبب أفيش الفيلم يقول محمد الباسوسى : مديحة كامل لم تغضب من الافيش ، ولكن كان هناك مشهد لها فى العمل تقوم بالرقص على أغنية لـ حسن الأسمر ، وقد أستغله المنتج فى عمل “ ماكيت ” فى السينما المعروض بها ، وهو ما أغضبها ، ولكن قصة أعتزال مديحة كامل الفن كانت مازلت حديثة ، وقام المنتج باستغلال هذا الأمر.

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