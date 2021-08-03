بسبب الكسل.. سر إحضار مديحة كامل لـ سيارة الشرطة أسفل منزلها

تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة مديحة كامل، التي ولدت في 3 أغسطس 1946، ورحلت عن عالمنا في 13 أغسطس 1997، تاركة إرثا فنيا كبيرا ومن أشهر أعمالها السينمائية "العفاريت، 30 يوم في السجن، الصعود إلى الهاوية" وغيرها.

مسيرة فنية جميلة، حاولت من خلالها مديحة كامل، إظهار موهبتها وثراء أدائها، منها فيلم "ملف في الآداب" مع المخرج عاطف الطيب والكاتب وحيد حامد والفنان فريد شوقي وصلاح السعدني، وفيلم "انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط" مع عادل إمام، والكاتب وحيد حامد، والمخرج محمد عبدالعزيز، وفيلم "العفاريت" مع عمرو دياب، للكاتبة ماجدة خير الله، والمخرج حسام الدين مصطفى.

أكثر من 140 عملًا فنيًا، قدمته مديحة كامل، على مدار مشوارها، منها 5 أعمال تمّ اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهي أفلام "الاختيار، أغنية على الممر، زائر الفجر، أبناء الصمت، الصعود إلى الهاوية".

سيارة الشرطة أمام منزل مديحة كامل :

وكان للفنانة مديحة كامل العديد من الطراف خلال تصويرها أعمالها الفنية ، ومنها فيلم ملف فى الاداب ، والذى تعاونت فيه مع وأحد من أهم المخرجين فى عالم السينما المصرية وهو المخرج الكبير عاطف الطيب والمؤلف الكبير وحيد حامد ، وشاركت فى بطولته كل من فريد شوقى وأحمد بدير وسلوى عثمان والفت إمام .

فقد كان من المقرر ان يتم تصوير أحدى المشاهد التى فى أحدى الشوارع الخارجية ، حيث يتم القبض على الأبطال ووضعهم فى سيارة الشرطة، وقد قامت الفنانة مديحة كامل بطلب ان يتم تصوير المشهد فى الشارع الذى تسكن به ، خاصة وان المشهد سيتم تصويره خارجياُ .

وفوجئت الفنانة مديحة كامل خلال تصوير المشهد بجيرانها واهالى سكان الشارع الذى تسكن فيه يتجمعون حول ، مما جعلها تقول بصوت عالياً ممازحة “ انا أقوم بتصوير مشهد سينمائى ولم يتم القبض على ” .

توفيت في منزلها صباح 13 يناير 1997 الموافق الرابع من شهر رمضان عن عمر ناهز 51 عاما، بعد أن صلت الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، قبل اكتشاف وفاتها ظهر اليوم التالي.