عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب الكسل.. سر إحضار مديحة كامل لـ سيارة الشرطة أسفل منزلها

مديحة كامل
مديحة كامل

تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة مديحة كامل، التي ولدت في 3 أغسطس 1946، ورحلت عن عالمنا في 13 أغسطس 1997، تاركة إرثا فنيا كبيرا ومن أشهر أعمالها السينمائية "العفاريت، 30 يوم في السجن، الصعود إلى الهاوية" وغيرها.

 

مسيرة فنية جميلة، حاولت من خلالها مديحة كامل، إظهار موهبتها وثراء أدائها، منها فيلم "ملف في الآداب" مع المخرج عاطف الطيب والكاتب وحيد حامد والفنان فريد شوقي وصلاح السعدني، وفيلم "انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط" مع عادل إمام، والكاتب وحيد حامد، والمخرج محمد عبدالعزيز، وفيلم "العفاريت" مع عمرو دياب، للكاتبة ماجدة خير الله، والمخرج حسام الدين مصطفى.

 

أكثر من 140 عملًا فنيًا، قدمته مديحة كامل، على مدار مشوارها، منها 5 أعمال تمّ اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهي أفلام "الاختيار، أغنية على الممر، زائر الفجر، أبناء الصمت، الصعود إلى الهاوية".

 

سيارة الشرطة أمام منزل مديحة كامل :

 

وكان للفنانة مديحة كامل العديد من الطراف خلال تصويرها أعمالها الفنية ، ومنها فيلم ملف فى الاداب ، والذى تعاونت فيه مع وأحد من أهم المخرجين فى عالم السينما المصرية وهو المخرج الكبير عاطف الطيب والمؤلف الكبير وحيد حامد ، وشاركت فى بطولته كل من فريد شوقى وأحمد بدير وسلوى عثمان والفت إمام . 

 

فقد كان من المقرر ان يتم تصوير أحدى المشاهد التى فى أحدى الشوارع الخارجية ، حيث يتم القبض على الأبطال ووضعهم فى سيارة الشرطة، وقد قامت الفنانة مديحة كامل بطلب ان يتم تصوير المشهد فى الشارع الذى تسكن به ، خاصة وان المشهد سيتم تصويره خارجياُ . 

 

وفوجئت الفنانة مديحة كامل خلال تصوير المشهد بجيرانها واهالى سكان الشارع الذى تسكن فيه يتجمعون حول ، مما جعلها تقول بصوت عالياً ممازحة “ انا أقوم بتصوير مشهد سينمائى ولم يتم القبض على ” . 

 

توفيت في منزلها صباح 13 يناير 1997 الموافق الرابع من شهر رمضان عن عمر ناهز 51 عاما، بعد أن صلت الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، قبل اكتشاف وفاتها ظهر اليوم التالي.

مديحة كامل الفنانة مديحة كامل سلوي عثمان عاطف الطيب وحيد حامد

ترشيحاتنا

حكم حرق أوراق المصحف القديمة .. دار الإفتاء تقدم الحل الأفضل

التعليم وأكاديمية السويدي الفنية تطلقان مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية

شعبة المصدرين تشيد بافتتاح المدينة الصناعية: أمن غذائي لمصر

أول تعليق من إيران على تعرض سفينة لعملية خطف في خليج عمان

لرفع كفاءتها..الزراعة تتابع حصر الأصول العقارية والميكنة الزراعية بالشرقية

لليوم الثانى .. الأحمال الكهربائية تحقق رقما قياسيا لأول مرة منذ سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

سعر رغيف العيش الجديد بعد توجيهات السيسي .. (توقعات)

تكريم رغيف الخبز.. أول رد للفلاحين بعد إعلان السيسي نيته لرفع سعره

جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

زيادة سعر رغيف العيش .. لماذا اتخذ السيسي القرار الصعب ؟

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

كلت علقة سخنة.. محمد هنيدي في أول بث مباشر له

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

اﻟﻤﺰﻳﺪ