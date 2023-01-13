ذكرى رحيلها | تعرف على الساعات الأخيرة فى حياة مديحة كامل

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة مديحة كامل والتي والتى تعد من أجمل الفنانات في تاريخ السينما المصرية. بالإضافة إلي تقديمها العديد من الأعمال الهامة في الدراما والسينما المصرية والتي بلغ عددها ما يزيد على 140 عملا فنيا.

ولدت كامل فى مدينة الإسكندرية وانتقلت إلى القاهرة عام 1962، لتلتحق بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وبدأت مشوارها الفني بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما عملت في عروض الأزياء، وتدرجت في الأدوار الثانوية حتى حصلت على دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم "30 يوم في السجن" وذلك فى العقد الثاني من القرن العشرين، ولعبت دور البطولة المطلقة لأول مرة مع المخرج كمال الشيخ في فيلمه "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين لتنطلق بعد ذلك هذا إلى عالم النجومية.

و يصل عدد زيجات مديحة كامل إلى ثلاث زيجات فى حياتها، فزيجتها الأولى كانت من رجل الأعمال محمود الريس، الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة "ميرهان"، وتزوجت بعدها من المخرج السينمائي شريف حمودة أما زواجها الأخير فكان من محامٍ.



وتحدثت ابنتها ميرهان في تصريحات سابقة لها أن والدتها كانت تحب ارتداء اللون الآحمر دائمًا قائلة: "والدتي بتحب تلبس اللون الأحمر، ولما كانت بتسافر خارج مصر، كانت بتحب تشتري الملابس البسيطة مش الماركات، وماكانتش بتحب تحط مكياج".

وعانت طوال حياتها من أمراض القلب، وأُصيبت للمرة لأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، وأصيبت قبل وفاتها بمرض الروماتيد واشتد عليها المرض ليلزمها الفراش لمدة عشرة أشهر.

اعتزلت كامل بعد ذلك عالم التمثيل وأرتدت الحجاب في إبريل 1992 وكان آخر أفلامها فيلم "بوابة إبليس" الذي رفضت رفضًا قاطعًا استكماله ما جعلها تضع المخرج عادل الاعصيري في مأزق خرج منه عن طريق الاستعانة بدوبيلرة لتكملة هذا العمل،ولم يكن هذا هو العمل الاول التي لم يكتمل لمديحة كامل بل سبق و أن صرحت مديحة كامل في أخر لقاء تلفزيونى لها بأحد البرامج أن مشروعها السينمائي "الحب فوق هضبة الهرم" أمام الفنان أحمد زكي وإخراج عاطف الطيب عام 1986 لم يكتمل، وأيضا فيلم "إمرأة مطلقة" مع المخرج أشرف فهمي

ومن أشهر أعمالها فيلم "ملف في الآداب"، "شوادر"، "المعلمة سماح"،"حب وكبرياء"، "السكرية"،"عندما يبكى الرجال"،"مطاردة غرامية"، "الشيطان امرأة"، "حب مراهقات".

ورحلت عن عالمنا في يوم 4 رمضان عام 1997 عن عمر ناهز ال 48 عامًا، في شهر رمضان بعد أن صلت صلاة الفجر مع إبنتهاا وزوج أبنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها ميتة في ظهر اليوم التالي.