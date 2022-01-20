"مديحة كامل.. سنوات الظهور والاختفاء" كتاب جديد لمحمد سرساوي بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن دار الرواق للنشر والتوزيع، كتاب "مديحة كامل...سنوات الظهور والاختفاء" للكاتب الصحفي محمد سرساوى، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

وجاء على غلاف الكتاب" فتاة أحلام كل الشباب فى فترة السبعينيات والثمانينيات، وأطلق عليها معشوقة الكاميرا، وقطة الشاشة، وكأس الشمبانيا الفائر.

إنها مديحة كامل، الممثلة الرائعة المتعددة المواهب منذ صغرها، فهى رياضية فازت بالعديد من البطولات، وتكتب الشعر والقصص. حاول المخرجون حصرها فى منطقة محددة، وهى الإغراء، ولكنها رفضت، فكانت أدوارها فى السينما متنوعة: بنت البلد، الأرستقراطية، فتاة مطحونة من الطبقة الوسطى، الشريرة الداهية، البريئة التى تعشق وجهها من أول لحظة.

احتار فى أمرها المنتجون والمخرجون، فقد كانت تظهر وتلمع فى سماء السينما ثم تختفى سنوات بسبب قصة حب وزواج، ثم تعود وتبدأ من جديد وتكافح مرة أخرى حتى تعود لمكانتها التى تركتها من قبل ثم تختفى مرة أخرى، وهكذا ثلاث مرات.

وكان فيلمها الصعود إلى الهاوية نقطة انطلاق لنجومية وازدهار وبطولات رائعة ثم وهى فى أوج مجدها الفنى و ذروة نضجها وجمالها اعتزلت الفن وابتعدت عن الأضواء، ولكن ظل احترامها للفن ولزملائها واعتدادها بالأدوار التى أدتها فى السينما.

أسرار مديحة كامل



فى هذا الكتاب نتعرف على أسرار حياة مديحة كامل، وعلاقاتها بابنتها وزملائها وأصدقائها، وقصص الحب فى حياتها، ومرضها، وفى الوقت نفسه نتعرف على حياتها الفنية، وأهم أفلامها، والكواليس داخل أماكن التصوير، وكأنك أمام بانوراما كاملة لحياة مديحة كامل الفنية والخاصة معًا.

أما عن محمد سرساوى فهو كاتب صحفي من مواليد 7 مارس 1985، حاصل على بكالورويس صحافة بأكاديمية أخبار اليوم، يعمل محررا ثقافيا فى جريدة الأخبار.