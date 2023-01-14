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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان يوجه رسالة عبر إنستجرام: ابتعد عن الخيارات المحددة

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

نشر الفنان مصطفى شعبان، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وعلق مصطفي شعبان علي الصورة قائلا : ابتعد عن الخيارات المحدده سابقا ،، ابتكر اختياراتك .
ويبدأ المخرج أحمد خالد موسى تصوير مسلسل بابا المجال» والذى يخوض به الفنان مصطفى شعبان السباق الدرامى خلال شهر رمضان القادم منتصف شهر نوفمبر القادم.

ويواصل أحمد خالد موسى معاينة أماكن التصوير، وتجرى الجهة المنتجة التعاقد مع باقى فريق العمل للإعلان عن جميع التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

ويشارك فى المسلسل باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمود حافظ، مها نصار، محمد كشك، رياض الخولي، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم، محمد رضوان، وتدور أحداث العمل فى إطار الدراما الشعبية.

 

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