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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاحية الأهرام: ما تحقق في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية إنجاز غير مسبوق

صدى البلد

ذكرت صحيفة (الأهرام) أن ما تحقق في قطاع الكهرباء، خلال السنوات القليلة الماضية، إنجاز غير مسبوق في تاريخ مصر كله، منذ أن عرفت مصر الكهرباء.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان "نقلة كهربائية غير مسبوقة"- أن الكهرباء هي من التطبيقات التي تتطلب تحديثًا متواليًا كي تلاحق متطلبات الأنشطة المتزايدة في كل محافظات مصر، وهو ما تحرص وزارة الكهرباء والطاقة على تحقيقه.

وأشادت الصحيفة بما أعلنه وزير الكهرباء محمد شاكر قبل أيام قرب الانتهاء من إقامة أكبر مشروع للتحكم في الطاقة بمصر، الذي يتضمن استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية للتحكم في الطاقة التي يتم توليدها في جميع محطات الشبكة القومية للكهرباء.

وأشارت إلى أن المشروع يسهم في الحفاظ على استقرار توزيع الطاقة على الشبكة الموحدة، وتحقيق الأمان الكامل طبقا للمواصفات العالمية، ومراقبة تبادل الطاقة مع الشبكات المجاورة، والشبكة الأوروبية والعالمية.

وأوضحت الصحيفة أن الكهرباء هي حجر الأساس في أي صرح اقتصادي عملاق، لكنها بالإضافة إلى ذلك أحد روافد متعة المواطن واستمتاعه بالحياة، وتحسين ظروف معيشته، وبناء على هذا فإن قطاع الكهرباء المصري لا غنى عنه في نهضتنا الحالية، وفي بناء الجمهورية الجديدة. 

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