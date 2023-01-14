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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات الفيوم تؤجل محاكمة 3 أشقاء قتلوا شقيقتهم صعقا بالكهرباء .. فيديو

المستشار ايهاب جمال
المستشار ايهاب جمال رئيس محكمة جنايات الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم  برئاسة المستشار إيهاب جمال وعضوية المستشارين وائل محمد وطه حسن، تاجيل محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها ، الى جلسة الاثنيين القادم ، لسماع باقى الشهود .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز أطسا، بوفاة فتحية س أ – 18 عاما – ومقيمة بنجع يعقوب التابع لقرية القاسمية بمركز إطسا، ويشتبه في الوفاة جنائيًا، وعلى الفور كلف اللواء حسام الدين أنور مدير البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث لكشف ملاباسات الواقعة وسرعة القبض على المتهمين المتورطين بالواقعة.

وكان أحد النجوع التابعة لقرية القاسمية دائرة مركز إطسا  قد شهد واقعة قيام  ثلاثة أشقاء بالاشتراك مع والدتهم، بالتخلص من شقيقتهم الصغرى ف . ابنة الـ18 عاما، بهدف الدفاع عن الشرف وغسل العار كما يصفونه، بعد أن حاولوا مرارا وتكرارا تقويمها، فعزموا النية على صعقها بالكهرباء والادعاء بتعرضها للصعق أثناء الغسيل وأعمال المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وحبس المتهمين.

واعترف الأشقاء الثلاثة أمام فريق البحث خلال التحقيقات بعد القبض عليهم، بأن شقيقها الأول اتفق ويدعى حسام – 26 عاما، وتوأمها هشام، وإبراهيم – 22 عاما، وجميعهم عمال، فيما بينهم على التخلص من شقيقتهم الصغرى لشكهم في سلوكها، وخروجها  المتكرر والمستمر من المنزل بشكل ملحوظ،مستغلة غيابهم أثناء ذهابهم للعمل بالحقول الزراعية.

وعزم جميعهم النية للتخلص منها، حيث استغلوا دخولها دورة المياه بالمنزل، وقام شقيقها الأول بتوثيقها من قدميها، وإلقاء مياه عليها، بينما قام الشقيقان التوأم بوضع سلك كهرباء بقدميها ولم يتركوها إلا بعد أن فارقت الحياة، فى حين حاولت والدة الفتاة وتدعى ص ش م 63 عاما الادعاء بأن ابنتها توفيت بماس كهربائي أثناء قيامها بالوقوف أمام غسالة كهربائية،عند سؤال المستشفى والنيابة العامة لها.

وتم  القبض على الأشقاء الثلاثة، الذين اعترفوا أمام فريق البحث بأنهم وراء وفاة شقيقتهم الصغرى، وأحيل المتهمون لعمرو مصطفى وكيل أول نيابة أطسا، حيث قاموا بتمثيل الجريمة داخل منزلهم بنجع يعقوب التابع لقرية القاسمية، والذي قرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، واحالتهم الى محكمة جنايات الفيوم التى قضت بحكمها المتقدم .

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