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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى مدبولي: الدولة تدعم السولار بقيمة 60 مليار جنيه سنويا

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ إن لتر السولار يكلف الدولة ما يزيد عن  11 جنيه وهو في الأسواق حوالي 7 جنيهات يعني الدولة تتكلف حوالي 4 جنيه في كل لتر سولار وذلك في حين أن استهلاك الدولة حوالي 15 مليار لتر سولار سنويا فعندما يتم حسابهم  يكون الدعم يتجاوز 60 مليار جنيه سنويا .

أضاف مصطفى مدبولي في تغطية خاصة بمناسبة إفتتاح ميناء العريش؛ أن  الزيادة التي تتحملها الدوله لدعم فرق تكلفة رغيف الخبز ستجاوز 55 مليار جنيه ان المواطن ما زال يدفع خمس قروش ثمن لرغيف الخبز.

وتابع  مدبولي أن الدولة تتحمل عبء كبير لدعم قطاع الكهرباء حتى لا يزداد السعر على المواطن على الرغم من ازدياد تكلفة أسعار الكهرباء بسبب إرتفاع أسعار الوقود وسعر الصرف وسعر الغاز عالميا  ومع ذلك المواطن لا يشعر بقيمة كل هذا الدعم التي تدعمه الدولة لأنه يرى ان الفاتورة التي يدفعها كل شهر طبيعية والقيمة الحقيقية للفاتورة الكهرباء هي ثلاثه أضعاف بمعنى لو قيمة الفاتوره 300 جنيه فلا بد من دفع 1,000 جنيه وهنا تتحمل الدولة الباقي من خلال الدعم المقدم لقطاع الكهرباء .

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