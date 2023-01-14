ننشر أسعار وحدات دار مصر بالطرح الجديد

يبدأ غداً الأحد، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان ، لحجز 2,291 وحدة سكنية، بمشروعى "الإسكان المتميز" ذى الطابع الساحلي، و"قطامية جاردنز"، حيث تطرح الوزارة حصتها بهذا المشروع الذى نفذته إحدى شركات القطاع الخاص.

كما تفتح الوزارة باب الحجز فى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 16 فبراير 2023، ويبدأ حجز وحدات "الإسكان المتميز" من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 13 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، بينما يبدأ حجز وحدات "قطامية جاردنز" من الساعة 10 صباح يوم الأربعاء 15 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 16 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online".



وينشر صدى البلد سعر وحدات مشروع دار مصر، ب4 مدن جديدة وسيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بها وسداد مقدم جدية الحجز غدا على موقع بنك الاسكان والتعمير .

وجاءت أسعار الوحدات طبقا لكراسة الشروط كالتالي:



سعر المتر فى مدينة العبور 7810 جنيهات.



سعر المتر فى مدينة 15 مايو 7200 جنيه.



سعر المتر فى برج العرب الجديدة 6120 جنيها.



سعر المتر فى دمياط الجديدة 7985 جنيها



طريقة سداد قيمة الوحدات السكنية



وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندس حاتم حسن، أن نظام دفع قيمة الوحدات يبدأ بسداد قيمة جدية الحجز التي تتراوح ما بين 100 ألف جنيه في مشروعي جنة والقطامية جاردنز، و 80 ألف جنيه في “دار مصر”، و 70 ألف جنيه في “سكن مصر”، و 60 ألف في الإسكان المتميز، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.

وأضاف أنه يتم استكمال 10% عند استلام الوحدة، والـ 70% المتبقية، يتم سدادها بأحد أنظمة السداد الآتية:

– الدفع في صورة أقساط لمدة 3 سنوات.

– تقسيط على 5 سنوات.

– أو تقسيط على 7 سنوات.