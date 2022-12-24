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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إسكان متميز ببعض المدن الجديدة..

وزير الإسكان: طرح 22 ألف وحدة سكنية بمشروعات سكن مصر- دار مصر- جنة

صدى البلد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، بمشروعات (سكن مصر - دار مصر - جنة - إسكان متميز ذى طابع ساحلى - قطامية جاردنز).


وأكد وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان، تواصل طرح الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين، وانطلاقاً من سياسة وزارة الإسكان، القائمة على 3 محاور رئيسية، وهى، دعم شريحة محدوى الدخل، ومساندة الشريحة المتوسطة، والإتاحة لشريحة أصحاب الدخول المرتفعة، وهذا هو التحقيق العملي للعدالة الاجتماعية.


وأوضح المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online"، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"،<http://www.hdb-reservation.com"،> وسيتم قريبا الإعلان عن موعد إتاحة شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.


وقال المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، يضم الطرح 8660 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة".


وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن الطرح يشمل أيضا، 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة)، بجانب 512 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة).


وأشار المهندس حاتم حسن، إلى أن الطرح يتضمن، 10872 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة)، إضافة إلى 500 وحدة سكنية بمشروع "قطامية جاردنز" بمدينة القاهرة الجديدة، وهو أحد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بمساحات تتراوح بين 90 و125 م2.

وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية القطاع الخاص وزير الإسكان الأسكان

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