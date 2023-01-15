السكتة الدماغية.. اكتشاف آثار جانبية جديدة للقاح فايزر ضد كورونا

كشف مسئولون أميركيون، مؤخرا، أن أخذ جرعات من لقاح فايزر – بيونتيك لمحاربة فيروس كورونا قد تربطه علاقة بـ السكتة الدماغية لدى كبار السن.

وفقا لموقع “سكاي نيوز” تم الإعلان عن هذا التحذير من قبل نظام مشترك بين مؤسستين أمريكيتين للرقابة الصحية يعرف اختصارا بـ"VAERS"، بهدف الإبلاغ عن أي آثار جانبية للقاح كورونا بمختلف أنواعه في أمريكا.

وقالت الهيئتان الأميركيتان، إن بيانات لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا كشفت عن مشكلة محتملة في مسألة السلامة الصحية عند الأشخاص أكبر من 65 سنة فقد أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بـ السكتة الدماغية الأقفارية إثر أخذ اللقاح الذي يقي من مرض كورونا.

والسكتة الدماغية الأقفارية تحدث بسبب انسداد في الأوعية التي تنقل الدم إلى الدماغ وزادت فرص حدوثها بعد مرور 21 يوما من أخذ لقاح كورونا.

ولكن تحليل قاعدة بيانات من دول أخرى لآثار لقاح "فايزر – بيونتيك" الجانبية لم تكشف هذا التأثيرا لذا أكدت الهيئتين الأميركيتين، إجراء تحليلات وأبحاث أخرى للتأكد من دقة النتائج.