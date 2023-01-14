مش هخلف.. أمينة شلباية: "لو جوزي ما بيغلسش أسنانه هطلق"

أثارت أمينة شلباية خبيرة الاتيكيت والموضة، حالة كبيرة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك لسبب أخر مختلف عن الاتيكيت وطريقه تناول الطعام.

وهذه الحالة من الجدل حدثت بسبب تصريح أمينة شلباية خلال استضافتها فى برنامج “أنا سعيد” على قناة القاهرة والناس، التى تحدثت فيها عن أنها ستترك زوجها وتطلب الطلاق إذا كان لا يغسل أسنانه.



واستكملت أمينة شلباية حديثها عن أهمية نظافة الزوج الشخصية وغسل الأسنان، قائلة: "الستات لها نفس زي الرجالة، هما الرجالة بس هما اللي لهم نفس، وفي حاجات أساسيات".

تعليقات إيجابية للرجال عن تصريح امينة



وغضب عدد كبير من الرجال من هذا التصريح لـ أمينة شلباية واعتبروه دعوة لهدم الأسرة والاستقرار الزوجي، بينما تعجب البعض من أن هناك أشخاص لا يحرصون على غسل أسنانهم من الأساس، وقالت إحدى السيدات: “كمية الهجوم الكثير عليها تأكد أن الكثير من الرجال لا يغسلون أسنانهم".



وفي الحقيقة أمينة شلباية لم تقصد خراب بيوت وتشريد الأطفال على أتفه الأسباب لأنها قالت: “أنا لو مكانها ومكنتش خلفت همشي”.

وعلى جانب أخر أكدت العديد من الدراسات العلمية أن غسل الأسنان يرتبط بزيادة الإصابة بأمراض مختلفة من بينها القلب والخرف وهو من الأمور شديدة الأهمية للحفاظ على صحة الجسم العامة.