عشبة منسية تعالج 8 مشاكل شائعة .. أهمها الأرق والبرد

يعد البابونج من الأعشاب غير المنتشرة بشكل واسع في بلادنا ولايعلم الكثير من الأشخاص ارتباط هذه النبتة بعلاج عدد كبير من المشكلات الصحية.

وذكر موقع “pharmacyofbeverlyhills” أهم فوائدمشروب البابونج الدافئ



علاج أمراض الالتهابات

ثبت أن شرب البابونج يقلل من أعراض الالتهاب و إذا كنت تعاني من حالة التهابية مزمنة مثل التهاب المفاصل ، يمكن أن يساعد البابونج في تهدئة الألم وجعلك أكثر راحة.

يهدئ أعراض البرد

كوب من شاي البابونج هو علاج عشبي رائع لنزلات البرد و أظهرت الدراسات أنه مفيد في تقليل أعراض البرد فى الشتاء.

جيد للقلب

يحتوي البابونج على خصائص مفيدة مفيدة للقلب تساعد فى حمايته من الأمراض وتشير الأبحاث لأنه قد يكون مفيدًا لمن يعانون من أمراض القلب.

امراض القلب

يحسن الهضم

يمكن أن يساعد كوب من البابونج بعد وجبة غنية في المساعدة في الهضم وتهدئة مشاكل المعدة و لقد ثبت أن البابونج يقلل من أعراض ارتداد الحمض ، ويقي من الانتفاخ والغازات ، ويساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

يحسن الهضم ويعالج الحموضة

جيد للنوم

استخدام شاي البابونج لعدة قرون كوسيلة مساعدة للنوم والاسترخاء وشاي البابونج له تأثير مهدئ خفيف وهو رائع للحث على النوم، ويمكن أن يساعد البابونج في تحسين نوعية النوم حتى تستيقظ مرتاحًا ومنتعشًا وثبت أن البابونج يساعد في مشاكل جودة النوم المرتبطة بالاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى.

يعالج القلق

يمكن أن يساعد كوب من شاي البابونج أيضًا في تقليل التوتر ويشتهر البابونج بخصائصه الباعثة على الاسترخاء ، ويقدم كوبًا من الشاي المهدئ والعطري المثالي لأي وقت من اليوم و يمكن أن يساعدك على التهدئة الجسدية والعقلية.

القلق والتوتر

يلطف التهاب الحلق

أظهرت الدراسات أن شاي البابونج يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل بحة الصوت وإن تناول القليل من العسل في كوب من شاي البابونج مفيد بشكل خاص ، لأن العسل يحتوي أيضًا على خصائص مهدئة ومضادة للميكروبات.

جيد لجهاز المناعة

قد يكون شرب البابونج مفيدًا أيضًا لجهاز المناعة لديك بينما لا تزال الدراسات المتعلقة بفوائد البابونج العديدة جارية ، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن البابونج قد يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في درء المرض والحفاظ على نظام المناعة في أعلى شكل.

